來稿﹒財政預算案｜公僕凍薪與民共克時艱　提升效率須作財務選擇

來稿作者：楊華勇



香港公務員薪酬佔政府經常性開支四分之一，在財赤下，新一份《財政預算案》推出多項大規模節流措施，包括所有行政、立法、司法機關及區議會全體人員新年度一致凍薪；在本屆政府任期內將縮減公務員編制約1萬個職位；接下來三個年度每年削減經常開支2%等，累計削減幅度7%。此舉彰顯了政府帶頭節流的決心，這樣的舉措體現了政府和市民之間的團結與合作精神，同時也展示了面對困難時的創新和應變能力。這不僅是對政府治理能力的挑戰，更是提高效能、促進社會穩定和經濟發展的重要機會。

財政司司長陳茂波表示，為嚴格控制政府經營開支，他已指示所有政策局及部門進一步審視資源分配和工作優次，並通過整合內部資源、精簡程式及善用科技，以更具成本效益的方式為市民提供服務。今次全體公職人員凍薪是現行公務員薪酬調整機制自2007年起實施以來，首次在未完成薪酬趨勢調查下，提前於《財政預算案》公佈。行政長官李家超指出，預算案在改善公共財政方面提出務實措施，以嚴格控制政府開支為主，開源為輔，穩步回復收支平衡，同時顧及社會實際情況和香港的競爭力。

近年來，香港面臨著諸多挑戰和壓力，公共財政狀況亦不容樂觀。在這樣的背景下，特區政府提出凍薪，是一種主動承擔責任、與市民共克時艱的表現。凍薪是在經濟困難時期和市民共同承擔困境的一種做法，有助於增加政府與市民之間的信任感。凍薪符合社會整體期望，現在環境公務員凍薪已經比減薪好，問責官員、行會以及立法會議員一起凍薪，亦顯示承擔。

據《財政預算案》中期估算顯示，香港已經連續五年有超過1千億港元的財政赤字，而未來五個財政年度，港府每年都將會入不敷支，到2029至30年度，仍有300億港元的赤字，財政儲備將會跌到香港本地GDP的13.9%，約等同港府八個月的開支，所有數字都是歷史新低。

縱觀全球各地，政府採取節流措施已是大勢所趨，多個國家紛紛採取削減公務員編制和凍薪等措施，以解決人員冗餘問題，以及透過精簡架構來建設高效政府，令納稅人金錢花得更有價值，並讓資金用得其所，流向更需要的地方。

最新資料顯示，原來世界各地都出現公務員裁減大計，英國政府擬裁超過上萬人，美國DOGE負責人馬斯克將為公務員開支設立「最愚蠢支出排行榜」；擺脫經濟衰退、剛宣佈豪氣減稅90%的阿根廷，經濟成功浴火重生，原來都是由狠心大砍政府開支，不理士氣，由逾5千公務員「回家吃自己」開始。

英國《衛報》引述消息人士報道，鑑於上屆英國政府遺留下220億鎊（2180億港元）的公共財政「黑洞」，當局計劃削減逾一萬多個的公務員職位。英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）誓言要解決「浪費性支出」問題，希望各部門皆能以節省高達 5%開支為KPI，而且是「每個部門都有責任」。

去年阿根廷陷於多重經濟困境，包括GDP收縮，2024年第一季GDP下降超5%，以及物價飆升，通脹率300%、政府陷入財赤等等；然而「狂人總統」米萊（Javier Milei）去年上任後大刀闊斧改革，日前已經宣佈阿根廷擺脫經濟衰退，還宣佈了取消 90%國家稅等一攬子政策，包括 2025 年取消貨幣管制，承諾允許地方自主管理稅收，稱明年各省將有稅收競爭，看誰能帶來更多投資等等。國際貨幣基金預測阿根廷2024年GDP萎縮3.8%後，2025年有望迎來5%成長。

除了上述國家，美國、丹麥都有各自的公務員裁員壓力和計劃，據報丹麥主要炒「行政位」，以降低行政管理費用，約炒1000人；至於美國則視乎DOGE的工作計畫最終實現多少，根據其裁員建議，美國將「大規模裁員」，高達77%政府官員可能飯碗不保。似乎為了提升經濟效率，各國都作出了相同的財務選擇。

特區政府在面對經濟挑戰時，通過凍薪措施與市民共克時艱，展現了與民同舟共濟的精神。這樣的舉措不僅能減少政府開支，還能增強市民對政府的信任。同時，國家鼓勵政府機構創新、破格、求變，這也對政府的治理能力提出了更高的要求。這一系列措施旨在提高政府效能，促進社會穩定與經濟發展。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章標題為編輯所擬，原題為「行政立法司法全凍薪 與市民共克時艱」。內容僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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