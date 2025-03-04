綠惜地球｜財政預算案裏看（不）到哪些減廢數字？

來稿作者：陳永傑



日前財政司公布今個年度的《財政預算案》，在減廢政策方面，只提出增撥1.8億元擴展廚餘回收網絡。研究員於是翻查《財政預算案》和「總目開支分析」，發現了不少有趣的地方。

固體廢物量：每年的《財政預算案》〈總目44〉都會公布前一年的固體廢物量。按照政府的定義，「固體廢物」包括建築、化學、醫療及特殊廢物，以及來自住宅及工商業活動所產生的都市固體廢物，各項廢物的重量須留待年底公布的《香港固體廢物監察報告》才會揭曉。

〈總目44〉顯示，2024年固體廢物量約為572萬公噸，較2023年的576萬公噸僅微跌0.66%，除開全港每人（2024年年中香港人口的臨時數字為7,531,800人）每日減廢13.7克，相當於慳了半個飲品膠樽（每個約重25克），結果廢物量水平仍處高位。按照帳目顯示，環保署預計2025/26年度的廢物量持平。早前當局豪言：「香港廢物量已經越過頂峰。」誰不希望「廢達峰」能及早實現？但按〈總目44〉的帳目所示，局方的說法似乎仍待驗證。

圖1：〈總目44－環境保護署〉指標

廚餘回收量：廚餘回收工作在過去幾年突飛猛進，2024年首度突破10萬公噸大關，原因除了是當局積極擴展廚餘收集網絡，也有賴全民參與。根據局長在去年5月給立法會議員的書面回覆，香港的廚餘處理能力達到每天600公噸，而按照今年度的《財政預算案》，本年度廚餘處理量預計為127,000公噸，平均每天大約347.95公噸，稍多於處理能力的一半。本年度財政預算案表示會增撥1.8億元擴展廚餘回收網絡，做法值得肯定，但是局方對廚餘回收量的估算似乎過於保守，背後的原因是刻意留起一些處理量閒置，還是預期廚餘回收需求不足？抑或是收集配套跟不上回收需求？帳目未有詳細交待。

圖2：〈總目44－環境保護署〉O‧PARK及廚餘預處理設施每年處理廚餘的公噸數量

廢物處理開支頗重視末端處理：政府一直「爐心爐力」，把垃圾處理希望押注在垃圾焚化上，早前預期石鼓洲垃圾焚化爐將於本年年底投入服務，那麽焚化爐將會在本年度燃燒多少廢物？按照《財政預算案》〈總目44〉所示，本年度的垃圾仍然是百分百以堆填方式處理，而〈總目44〉的分目297就包含了全港多間垃圾處理設施的營運成本（包括石鼓洲垃圾焚化爐），各項末端處理設施所耗費的開支高達32.88億，佔環保署今年總預算開支（86.331億元）近4成。誠然，末端處理有其必要，但是廢物議題不宜「頭輕尾重」，我們認為理性的公共資源運用，應該先做好源頭減廢，最後才考慮末端處理。

圖3：〈總目44－環境保護署〉分目297：廢物管理設施營運費用

慢著，《財政預算案》好像搞錯了一些基本的環保常識……《財政預算案》第177段寫道：「為加強源頭減廢，政府將增撥一億八千萬元，增加全港住宅的智能廚餘回收桶或廚餘收集設施，擴大回收網絡和提升回收量。」環保團體以至是環保部門都一直都強調源頭減廢不是回收，而減廢也不是光靠回收做到。在「廢物管理架構」裏，源頭減廢意指避免產生廢物，實際例子包括在採購時主動以一些少包裝、可重用的產品代替即棄，是優於回收的選項，完全是兩回事，自2005年起的多份減廢政策文件都有提及。

《財政預算案》不辨別前後，不知道是有手民之誤，還是想開創廢物處理的先河，以回收代替一切。我們認為與廢物議題有關的提述不宜有誤，希望有關部門能從速更正。

作者陳永傑是綠惜地球助理環境事務經理。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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