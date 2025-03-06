楊莉珊｜主動對接國家發展戰略　李家超說出香港追求所在

3月5日下午，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在北京會見來京列席十四屆全國人大三次會議開幕會的香港特別行政區行政長官李家超。夏寶龍表示，相信香港特區政府和社會各界一定會把握機遇、銳意改革、奮發進取，充分發揮「一國兩制」制度優勢，鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，打造國際高端人才集聚高地，加快實現由治及興，在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業進程中展現更大作為。



列席會議的香港特區行政長官李家超以《列席全國人大會議開幕會的感悟》為題，在香港主流報章撰文，表示政府工作報告報告對他有三點啟發：第一，在施政方面，香港特區政府走的方向是正確的；第二，按著這正確的施政方向走，主動對接國家發展戰略，香港的發展風光無限；第三，我們要貫徹落實全國兩會精神，李家超強調，特區政府會攜手社會各界貫徹落實全國兩會精神，團結一致，實現香港更好發展，為強國建設、民族復興作出更大貢獻。李家超三點啟發說出港人追求心聲，香港主動對接國家發展戰略風光無限。 港人是中國人民的一部分，他們的心聲和追求與祖國人民是一致的，那就是共同維護國家繁榮富強，實現中華民族的偉大復興。在中央的領導下，特區政府和廣大港人一定能夠攜手共創更加美好的未來。

在施政方面，香港特區政府走的方向是正確的，香港作為中國的特別行政區，自回歸以來，一直在中央政府的堅強領導下，堅持「一國兩制」的方針，確保了香港社會的繁榮穩定。特區政府在施政方面始終秉持愛國愛港的原則，積極回應中央政府的政策指導，不斷推進法治建設，促進經濟發展，改善民生福祉，維護國家安全，這些措施得到了廣大香港市民的支持和認可。

按著這正確的施政方向走，主動對接國家發展戰略，香港的發展風光無限，香港作為中國的特別行政區，一直以來都在積極對接國家發展戰略，充分發揮自身優勢，推動經濟社會的繁榮穩定。在國家的大力支持下，香港不僅鞏固了國際金融、航運、貿易中心的地位，還在科技創新、文化交流等領域取得了顯著成就。未來，香港將繼續深化與內地的合作，積極參與「一帶一路」建設和粵港澳大灣區發展，進一步提升競爭力，實現更大的發展潛力。香港的明天必將更加美好，風光無限。

香港作為中國的特別行政區，一直以來都是國家對外開放的重要視窗和國際交往的重要橋樑。全國兩會的勝利召開，為香港的發展指明了方向，注入了新的動力。香港要深化與內地的交流合作，同時積極拓展國際交往，強化內聯外通的作用，為國家的改革開放和現代化建設作出新的更大貢獻。

與去年相比，今年報告新增提及「智能機器人」和「具身智慧」，並稱要支持獨角獸企業、瞪羚企業發展，包括6G、獨角獸企業、瞪羚企業等。香港擁有內聯外通的獨特優勢，把握國家全面深化改革、進一步擴大對外開放的重大機遇，在國家建設更高水準開放型經濟新體制中發揮不可替代的作用，助力國家新質生產力以及擴大高水準對外開放。

報告的港澳篇幅焦點落在首次提及要「深化國際交往合作」。香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」，積極對接國家發展戰略，就能在國家高水準對外開放中發揮更大作用。香港是中外文化藝術交流中心，話語體系與國際社會接軌，是向國際社會展現中華文化的最好橋樑。

李家超在上任後先後率團訪問中東及東盟國家，簽署過百份備忘錄及相關協議，有助在貿易、教育、旅遊、科技等領域進一步合作。《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）是全球最大自由貿易協定，涉及的15個成員國都是香港的重要貿易夥伴，佔香港貿易總額約七成、服務貿易總額約四成八，香港已做好準備，爭取加入有關協定。面對內外環境的深刻變化，香港會繼續深化對外交往合作， 為高質量共建「一帶一路」發揮獨特作用，對外說好國家故事、說好香港故事。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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