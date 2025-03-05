楊莉珊｜角色重塑與雙向賦能　香港不能錯過大灣區新機遇

全球關注的中國2025年政府工作報告，終由李強總理在今早的十四屆全國人大三次會議公開宣讀。筆者留意到國家對2025年的工作規劃中，對粵港澳大灣區的發展訴求，提出了「創新引擎」與「輻射核心」的新定位。這種戰略定位的升級，為正在經濟深度轉型的香港帶來難能可貴的新機遇，香港應思考如何把握機遇，向「由治及興」的目標再邁一大步。



2025年政府工作報告當中談到粵港澳大灣區的篇幅並不多，原文僅有這樣一句：「提升京津冀、長三角、粵港澳大灣區等經濟發展優勢區域的創新能力和輻射帶動作用」，但可以想像的空間確實不小。

筆者解讀到當中的戰略性升級，關鍵在於要發揮區域「創新引擎」的作用，也要發揮區域「輻射核心」的作用來帶動周邊地區。這對於香港的發展描繪出超越單純金融中心的立體藍圖。香港若能主動有為，未來便不僅僅是「國家所需、香港所長」的被動發展，可以在大灣區的發展趨勢當中，更主動把握發展趨勢來發揮自己同時創造價值。

新的發展方向讓香港可以繼續發揮原有優勢，更蘊含著對香港發展潛能的創新性開掘。香港要把握好這個新的發展機遇，關鍵在於角色重塑與雙向賦能。首先要把握好制度創新下的要素重組機遇，中央政策首次明確推動生產要素在灣區市場互聯互通，將香港置於全球創新資源配置的關鍵節點。香港投資推廣署資料顯示，2024年落戶香港的海外企業總部數量逆勢增長15%，印證其全球資源配置能力。

同時，香港的金融專業服務可從中挖掘大量機遇，如香港交易所推出的「新股通」與「債券通南向通」擴容，實質是構建跨境金融循環系統的制度創新。前海深港現代服務業合作區擴區方案中，允許香港多種專業資格互認措施，會計師等可直接執業，可見「一國兩制」下的要素流動範式正在重塑。

而在科技創新合作方面，香港科技園公司聯合內地機構設立的百億級創投基金，通過「港澳研發+內地轉化」模式，正在破解科技成果轉化難題。這種雙向賦能機制使香港基礎研究優勢獲得產業應用出口，大灣區產業鏈則獲得技術升級支點。此外，香港高校實驗室與深圳產業鏈，在河套深港科技創新合作區基礎上所形成的「跨境創新走廊」也已初見成效。

角色重塑與雙向賦能，不僅限於科研創新方面的合作，這也將成為香港核心功能的戰略升級路徑。香港法律服務的國際化優勢在灣區戰略中轉化為規則銜接的潤滑劑，中央支持香港建設亞太區國際法律及爭議解決服務中心的政策，實質是構建内地與國際接軌的法治化營商環境。國際仲裁院受理涉大灣區案件數量年增40%，香港律師行前海聯營所突破50家，這些資料印證普通法體系在跨境爭議解決中的獨特價值，這也是香港在灣區内的獨特價值。

同樣的成功案例也發生在數碼經濟領域，香港金管局推出的「商業資料通」與內地徵信系統對接，使大灣區率先實現資料要素跨境流動。這種制度突破不僅強化香港金融基建優勢，更使其成為數位貿易規則制定的試驗區。這說明香港正在從傳統金融中心向數字金融樞紐蛻變。

站在「十四五」收官年與「十五五」布局之年的今天，國家期望香港在大灣區的角色有「質的飛越」。因為粵港澳大灣區不是簡單的地理空間拓展，也不是單向的資源輸送，港澳特區與九個内地城市經過一段時間的互動與磨合，2025工作報告指出，要透過創新與輻射來發揮「化學反應催化劑」一般的更大功效。

新的政策方向表明，當香港的專業服務深度嵌入國家創新體系，當大灣區的產業動能持續反哺香港經濟結構，這種雙向賦能正在書寫「一國兩制」實踐的新範式。未來的香港，必將在守護獨特優勢與融入國家發展的平衡中，綻放出新的發展光芒。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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