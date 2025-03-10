張美雄｜毋忘香港優勢，持續深化國際交往合作

來稿作者：張美雄



最新的財政預算案，顯示年度赤字高達872億元，預計下年度的赤字也將達到670億元，這一連串的數字無疑讓不少港人對前景感到擔憂。然而，近日國務院總理李強在十四屆全國人大三次會議中發表的政府工作報告，提及港澳要「深化國際交往合作」，無疑為香港的民眾和企業帶來了一絲的安撫，港股勢如破竹地突破24,000點，彷彿為香港的經濟注入了強心針。那麼，李強總理究竟說出了什麼金石良言，刺激港股狂飆，令外資機構也唱好中國和香港市場呢？

李強在政府工作報告中提到，支持香港、澳門發展經濟、改善民生，深化國際交往合作，更好融入國家發展大局；又提到要提升粵港澳大灣區等經濟發展優勢區域的創新能力和輻射帶動作用。這番言論被視為是中央對香港地位和優勢、未來對國家發展貢獻的一大肯定。具體而言，香港未來可在創科及金融兩大方面，加強發揮好「內聯外通」核心優勢，貫徹落實全國兩會精神。

「內聯」方面，香港有高水平教育體系，擁多間世界頂尖大學、國際化人才，為技術創新提供強大後盾；加上香港是粵港澳大灣區核心之一，創科方面可與區內其他城市優勢互補合作，未來可提升協作層次，加強配對區內創科企業及大學科研成果，以及共享數據、研發設施；並促進本地、內地、國際的龍頭企業合作，例如共建實驗室研發人工智能、數字金融產品，以降低成本、加速開發，讓成果盡快產業化。

「外通」方面，發展創科可運用香港豐富國際資源和面向全球的市場，促進科研成果轉化與產業化；香港有成熟法律體系，能有效保護知識產權，以良好營商環境給予投資者信心。近日香港誕生了首個香港AI模型HKGAI V1，證明香港在AI領域已具良好自主創新能力，也鼓舞了投資者的信心。

事實上，香港的國際金融中心優勢，為創科發展提供了強大支持。另一方面，市場有不少具創科行業經驗、市場策略觸覺的國際專業投資者，願為創科企業、周期研發長的行業提供融資或相關服務，內地人工智能企業DeepSeek（深度求索）正正就是看準香港金融優勢，於2月初宣佈在港成立兩家公司，並計劃上市。

然而，香港仍需要完善目前推動創科的官方架構，避免創科發展事倍功半。財政預算案提出撥10億創建人工智能研發院，雖然顯示政府重視AI發展，但也令人質疑與現有公營機構的部份職能重疊。目前本港已有科技園、數碼港等多個涉及創科的公營機構，各自有管理架構、發展策略，卻分散了政府資源。若能精簡或合併一些同類公營機構，可減少行政開支，把省到的錢成立創科基金，直接用於支持本地企業的研究開發，推動技術創新和商業化。

縱然近日香港社會籠罩在赤字的陰霾之下，幸好李強總理及時提醒了港人，切勿因赤字而妄自菲薄，要牢記金融中心的傳統與國際聯繫的優勢。這番金石良言進一步展現了國家對香港的期望，與國家的「十四五」大力支持香港建設國際創科中心，以及大灣區規劃等戰略一脈相承。今次是國家首次提出期望香港「深化國際交往合作」，如同武林秘笈的新絕招。特區政府只要善用以上戰略機遇、結合先天優勢，加強與內地創科及金融合作，深化對外交往合作，開拓新市場，便能發揮好「超級聯繫人」招商引資的角色。相信屆時香港可破關而出，一飛沖天，成為國家新質生產力的強大基石。

作者張美雄是西貢區議員、大灣區青年企業家協會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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