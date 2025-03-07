香港這顆「鑽石」還要磨礪

國務院副總理丁薛祥在北京會見港區政協委員和人大代表期間，把香港比喻成一顆「鑽石」，又提到要「提升鞏固香港的獨特優勢」。比起以往常聽的「掌上明珠」，「鑽石」多了點貴氣和國際味，感覺香港要在世界丕變之中找到新定位，當個閃亮的「超級聯繫人」。



香港確實有獨特優勢——地理位置優越、中西文化交匯、國際金融中心地位，這些都是我們的「原石」本錢。但是再好的鑽石，也要經切割打磨。香港要發光，就不能躺在現在甚至過去的成就上自滿。世界變了，我們得問自己這顆「鑽石」準備好應對未來的磨礪了嗎？



先說經濟這一刀。隨着特朗普上任後動作愈來愈大，威脅對加拿大和墨西哥加徵25%關稅，擺明是看準了這些鄰居離不開美國市場。須知道加拿大七成半的出口、近乎所有石油都賣給美國，墨西哥也不遑多讓。如果還看不明白的話，他對烏克蘭下狠手，歐洲只能像個氣喘吁吁的老將，就說明了現在國際社會上的叢林法則。

外在王毅在周五（3月7日）的記者會說得好：「這個世界上有190多個國家，試想如果每個國家都強調本國優先，都迷信實力地位，那這個世界將倒退回叢林法則，小國、弱國將首當其衝，國際規則秩序將受到嚴重衝擊。」但國家也不是吃素的，美國制裁再狠，照樣可以晶片、電動車突飛猛進，科技、經濟都硬起來了。這說明什麼？打鐵還需自身硬，香港未來還想吃四方飯，在正在變得多極化的世界更須「識變、應變、求變」。

世界丕變，不只是自由貿易、經濟層面。MAGA的聲勢不會騙人，所謂的保守派價值在美國重新佔上風，自由主義正面對根本挑戰。我們過去的身份價值美其名中西交融、多元開放，但更多只是依附在西方、尤其是以英美為首的意識形態。現在不但可以英美的自由主義破滅，就連歐洲社會的意識形態在正在重構當中。對於香港這顆「鑽石」而言，我們得重新找到自己的定位、文化和價值觀，或許也焉知非福。

現在全球南方的經濟佔比超過四成，對世界經濟增長貢獻達八成。這是為什麼王毅今天還提到，「當今世界風起雲湧，風從南方起，潮自南方來，全球南方卓然壯大是這個時代最鮮明的標誌」。如果說「朋友應當是永遠的，利益應當是共同的」，新加坡就是個好老師。他們不但能夠跟東南亞、歐洲多搭線，在中美博弈中又能夠靈活應變、自我提升，投資教育、科技，擦亮自己的招牌。

天然鑽石開採出來時，通常是粗糙的原石，外觀灰暗，毫不起眼。這是為什麼鑽石的價值主要取決於「4C」標準：卡（Carat，重量）、顏色（Color）、淨度（Clarity）和切工（Cut），而其中切工尤為關鍵，直接影響鑽石的光澤和美感。香港這顆「鑽石」若果經不起磨礪，等着我們的就不是閃耀。