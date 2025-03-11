民主思路｜深化「一國兩制」　強化香港的責任與擔當

來稿作者：陳進雄



「一國兩制」是中國實現國家統一的重要方針，也是香港回歸以來維持繁榮穩定的基石。然而，隨著時代的變遷，香港在實踐「一國兩制」的過程中，仍需進一步深化「一國」重要性的認識。同時，在「兩制」的框架下，應倡導更多責任與擔當，以更積極的姿態融入國家發展大局，為祖國的繁榮與發展作出更大貢獻。。

首先，香港必須深入認識並全面實踐「一國」的內涵。「一國兩制」的前提是國家安全，因此，香港需積極配合國家的政策，在協助國家發展的同時，肩負起維護國家安全的重任。這既是香港的責任，也是不可推諉的歷史使命。此外，香港作為國家不可分割的一部分，應致力於凝聚民心，提升社會對國家的認同感，讓「一國」的理念深植人心。唯有當香港社會充分理解並真心接受「一國」的重要性，才能更有效地發揮「兩制」的優勢，為國家的繁榮穩定作出貢獻。

其次，香港在「兩制」的框架下，必須更加彰顯責任與擔當。「敢於擔當」體現了一種負責的態度，面對困難時，更需展現「港人治港」的能力，凝聚社會各界力量，攜手解決自身問題。同時，以「捨我其誰」的決心，積極履行應有的責任，迎難而上。然而，當前香港社會中，具有這種承擔精神的從政者屈指可數，大多停留於表面功夫，只求「做了」，卻未能追求「做好」，結果導致成效強差人意。面對困難時，他們往往寄望中央出手相助，卻忽略了自身的責任及使命。

此外，由於利益固化藩籬，既得利益者為了鞏固自身優勢，往往忽視長遠及公眾利益；甚至作出排擠他人的行為，從而減少競爭，這樣形成壟斷，最終滋生腐敗。這種情況不僅阻礙了凝聚民心，也使「兩制」的優勢無法充分發揮，更可能導致香港在國家發展的大潮中逐漸邊緣化，動搖了國際社會對「一國兩制」前景的信心，進一步引發對「兩制」是否應保留的疑問。

要真正發揮「一國兩制」的優勢，香港必須摒棄小圈子思維，吸納更多敢於擔當的愛國者參與，積極融入國家發展大局。當前，「一國」的理念在某些層面仍流於表面，一些人對國家的認同感不足，導致香港在國家戰略中的角色未能充分體現。香港應採取更開放、更積極的態度，主動參與國家的大灣區建設、「一帶一路」倡議等重大戰略，充分發揮自身的國際化優勢，促進國家與國際之間的交流互動，為國家發展注入新動力。

總而言之，香港在「一國兩制」的框架下，既需深化對「一國」的認同，也必須在「兩制」中積極展現更大的責任與擔當。唯有如此，香港才能充分發揮其獨特優勢，為國家的繁榮與穩定作出更大的貢獻，並在國家發展的大潮中找到自身長遠發展的定位。

作者陳進雄是民主思路理事。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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