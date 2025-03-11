來稿｜從電影《紅豆》看九龍城的舊區魅力

來稿作者：張景勛



電影《紅豆》已在2月27日正式上映。該片由任達華、鄧麗欣、魏浚笙及龔慈恩主演，是新晉導演鄒穎執導的第一部長片。根據消息，《紅豆》獲倫敦東亞電影節（LEAFF）邀請作為今屆的閉幕電影，可謂為港爭光！《紅豆》的故事講述於潮州人張興一家四口在香港九龍城的生活，展現了這個多元文化社群中一家人的喜怒哀樂。作為九龍城區議員，我有幸獲邀參與電影的首映禮。看畢電影後，我感概良多，便藉此文章和各位市民讀者分享分享。

九龍城的舊區魅力

《紅豆》故事圍繞九龍城一間舊式糖水舖——張興記，展現上一代對人對事的傳統觀念、思想、執着，並講述現今女性於面對愛情、親情、事業的選擇，如何在小事以至人生大事上取捨決擇，以及兩代人的磨合與遷就。要展現的不止是香甜的紅豆沙，而是那份情，任達華與鄧麗欣（Stephy）在戲中飾演又愛又恨的潮汕父女，Stephy願意犧牲畢生夢想工作而幫助家業，卻得不到父親讚賞，獲得的只有惡言相向。作為母親角色的龔慈恩為家庭提供無限溫暖，更是平衡家庭的重要角色，若然缺失家庭將有翻天覆地轉變。現今幸福代表的年輕兒子魏浚笙（Jeffrey），遭遇家逢突變，如何成長應對。真實的人生就是充滿選擇，是否逃避也得面對。

筆者在九龍城區出生，讀書時代亦是就讀九龍城區的學校，對於九龍城，有著許多成長的回憶。 因此，《紅豆》這套電影，當中關於九龍城的鏡頭，實在為我帶來很多切身的感動。就像電影裡的糖水鋪，以及眾多的舊區小店（尤其以美食為主），在我們小時候，只是簡單不過的日常，但隨著時間流逝，人和事的改變，這些小店和不變的味道，卻成為了我們追憶那段美麗過去的憑藉。在寒冬中，吃上一碗燙口的紅豆沙，卻像時光機一般，讓我們的思緒回到過去，回到童年時的那個九龍城。

九龍城的課題：在變革中如何保持獨有味道？

九龍城位於市區的核心，數十年來一直和「變革」脫不開關係。由80年代末曾經是世界人口密度最高地區的九龍城寨的清拆，到之後的啟德機場清拆，到舊區重建，到「起動九龍東」計劃，啟德體育園及大量的大型項目的落成，均是九龍城區一路走來不斷變革的明證。然而，我認為九龍城區雖然經歷不斷變革，卻仍然保留了許多數十年的小店，這，是九龍城特別的地方，亦是九龍城珍貴的地方。然而，隨著時間的流逝，這些小店也一間接一間地關門，剩下的小店，更顯得彌足珍貴。

一個地區要發展，必定不能害怕變革，因此，我十分支持「起動九龍東」及眾多大型項目的落成的。然而，電影《紅豆》提醒了我，九龍城區的獨特和珍貴之處，實在離不開這些老字號的小店。如何在變革中如何保持獨有味道？便成為九龍城區發展的重要課題。

我認為，要透過保育等政策的配合，令這些小店能得以保留，同樣是十分重要的。在未來，我會更努力跟進這方面的政策，務求為有關當局提出最有價值的、對九龍城發展最有利的建議。但願在數十年後，我回到九龍城，仍能重溫小時候最心愛的味道。

作者張景勛是九龍城區議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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