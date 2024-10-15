蔚你講｜「過期」的「香港情懷」還值多少錢？

來稿作者：林素蔚



上世紀末的香港娛樂圈有多風光，相信不用多說。影視、歌曲成為幾代人的集體回憶，可謂叱吒亞洲一時。絕大多數遊客對香港的第一印象，都來源於影視，懷著一顆「香港情懷」當年的遊客自然也多。隨著兩地交流頻密，新鮮感也會隨之減退。當年的「經典」究竟是終將被遺忘，還是幫助香港續寫輝煌？

宣傳「經典」是一手好棋

影視作品就是最好的旅遊廣告。不難發現，曾經的「韓流」為韓國帶來無數的旅客，擁有眾多忠實的影迷的迪士尼也如是，為其所在的城市，吸納世界各地的遊客。「十年河東，十年河西」，雖說香港近年不乏優秀作品，但隨著日韓、內地娛樂文化的興起，情況早已是「今時不同往日」。

不過，《哈利波特》早已大結局多年，世界各地的環球影城卻都有這一園區，因此筆者認為，宣傳「經典」，正正就是為說好香港故事的一手好棋。幸好，當權者也有意發展電影旅遊產業，強化香港魅力。接下來，就是「怎樣做」才能讓香港旅遊的「金字招牌」重煥金光。

一不做，二不休

事實上，旅發局早前就推出香港電影旅遊指南，通過介紹多部受歡迎電影去展示香港獨有魅力，例如追尋王家衛《墮落天使》中騎摩托車穿越隧道足跡；或是參加詠春拳課程，向傳奇功夫大師李小龍致敬等，不過想要吸客，有特色之餘，玩法亦要夠新鮮。

適逢《九龍城寨之圍城》叫好又叫座，不但代表香港角逐奧斯卡金像獎，更於機場舉行電影展，1:1還原電影中多個80年代的寨城經典場景。看似很有吸引力，但能否吸引遊客專程打卡呢？恐怕只是增加一點香港特色罷了。因此筆者認為「一不做，二不休」，政府可偕同業界覓地打造「香港影城」，把經典港產片中的城市景觀和獨特魅力，呈現給全世界觀眾。

其中，影城可以90年代香港街頭風情為主題，例如裕民坊、石板街、藍屋、九龍城寨等，令觀眾可重溫當年記憶，各種項目可以圍繞重現電影場景。例如《九龍城寨》主題就能成為一個獨立園區，項目透過虛擬加現實的結合，讓遊客仿佛置身於城寨當中；葉問、李小龍等動作電影也能獨立成立一個園區，讓遊客感受中國武術的魅力；利用真人配合特技，重現古惑仔、警匪片中的搏火的場景，甚至可以加入教育元素，或藉此宣揚警隊、飛虎隊的正面形象。

此外，經典無數的香港樂壇也是重中之中，以影城可以新穎形式設立「張國榮、梅艷芳歌曲展」等，讓歌迷沉浸地回味當年的香港文化。

冀CEPA協議助港產片重回巔峰

事實上，內地和香港上周已簽署修訂CEPA協議，放寬香港電影進軍內地要求。政府也可以與影視製作公司合作，定期舉辦電影拍攝活動和影展，吸引國內外導演和演員來此取景，並進一步利用香港作為平台，打入內地影視市場。

同時，影城亦可藉此增加賣點，設計互動展覽和沉浸式體驗區，讓遊客親身參與到電影拍攝過程中，例如武術訓練、場景搭建等，從而加深他們對香港電影的認識和情感連結。影城周邊的配套設施，如餐飲、購物和住宿，也應該與影視主題相呼應，提供全方位的服務，增強遊客的停留時間和消費意願。

創新求變是打破結構性問題的有力一拳！打造「香港影城」不僅是對經典的致敬，更是未來電影業、旅遊業發展的一個契機。筆者相信，未來的港產片絕對有潛力、有能力重回巔峰，屆時香港自然重獲旅遊市場的活力。但事成絕非易事，決策者不妨多加思考，才能讓好好利用「香港情懷」，創造更高價值。

作者林素蔚是立法會議員（新界東南）。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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