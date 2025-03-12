紫荊黨｜做大做強香港期貨市場

來稿作者：伍俊飛



香港在過去五年內已經有四年出現財政赤字，在2023/24年度，財政赤字超過1000億港元，而且如果扣除發債收入，赤字超過1700億港元。這實際上違反了《基本法》量入為出的原則，因此，構建新的發展格局，培育新的經濟增長點，改善政府財政狀況，這成為特區政府面臨的迫切任務。

特區政府實際上已經意識到這一問題，所以一直在提發展創科產業和再工業化，但挑戰在於遠水解不了近渴，達成此目標需要二十多年的時間。權衡之下，發揮香港的比較優勢，進一步挖掘香港的金融發展潛力，補齊和擴大香港的金融產業鏈，實際上是近期最現實的經濟增長途徑。

行政長官李家超在最新一份施政報告中首次提出，政府計畫建立國際黃金交易市場，吸引國際黃金現貨在港儲存。這無疑有利於吸引國際黃金現貨在港儲存，同時推動黃金交易、清算和交割，更可發展成為黃金交易中心，帶動投資交易、衍生產品、保險、倉儲、貿易和物流服務等相關產業的發展。此舉是香港為鞏固和壯大國際金融中心做出的有力舉措，然而政府的步伐仍然邁得不夠大，因為香港金融業長期存在的短板即商品期貨市場沒有得到重視。

根據世界交易所聯合會的資料，全球期貨市場是一個規模龐大的金融市場，總資金超過100萬億美元，超過全球股票市場的總市值。從地域來看，截至2023年年底，北美地區持倉為6.49億手，同比增長6.8%，佔據全球持倉過半，佔比51.8%，列持倉榜首位；歐洲地區持倉增長17.7%至2.42億手，以19.3%的份額居持倉榜第2位；拉美地區持倉大增57.4%，以2.06億手位列持倉榜第3，全球佔比回升至16.4%，佔比增幅為4.4個百分點。包括香港在內的亞太地區持倉較2022年增長了17.2%，以1.23億手的持倉佔全球9.8%的市場份額，全球佔比僅增長0.1個百分點。

從交易所來看，全球交易所期貨與期權成交量排名三甲與2022年年底相比沒有變化，印度國家證券交易所、巴西交易所（B3）、美國芝加哥商業交易所集團（CME Group）繼續排名前三。持倉方面，2023年全球排名前三的交易（清算）所為美國期權清算公司（OCC）、巴西交易所和歐洲期貨交易所（Eurex），持倉分別為4.83億手、2.04億手和1.15億手，美國CME集團持倉增長8.1%至1.05億手，排名第4。從以上資料可以看出，香港期貨交易在全球市場影響力微弱，甚至不如印度、巴西等新興市場經濟體。

期貨行業是世界金融體系的重要組成部分，與企業和居民生產生活直接相關，對穩定企業經營、活躍商品流通、服務保供穩價發揮著積極作用。期貨市場能夠彌補現貨市場的不足，通過套期保值為企業提供回避價格風險的手段；能夠通過價格機制真實地反映商品供求狀況，為現貨市場提供了參考價格，起到價格發現的功能；能夠使商品的買賣雙方根據期貨價格預期商品未來的供求狀況，指導商品的生產和需求，起到穩定供求的作用；為交易者提供一個能安全、準確、迅速成交的交易場所，有助於提高交易效率；為投資者提供一種重要的交易工具，有助於合理利用社會閒置資金，促進經濟發展；助力維護產業鏈供應鏈安全、經濟金融安全和社會預期穩定，更好服務實體經濟高品質發展，服務香港構建新發展格局和深化改革戰略。

香港期貨交易所源於1977年開始運營的香港商品交易所。該交易所起初經營原糖和棉花交易，1979年開始大豆交易，1986年5月恒生指數期貨合約開始交易。目前香港期交所交易品種涉及股指、股票、利率、貨幣、商品等資產類別，但總的來看，品種非常單一，與金融指數相關的產品成交量佔總成交量的95%左右，主要包括恒生指數期貨及期權、恒生中國企業指數期貨及期權、迷你恒生指數期貨、迷你國企指數期貨四類產品。在恒指期貨交易中，機構交易與散戶交易所佔的比重差不多。小型恒指期貨以散戶交易為主，大規模交易相當罕有。目前在香港期貨市場中，內地及香港資金佔比約三成，餘下的都是外資。

儘管打造國際金融中心是特區政府工作的重中之重，也是國家所需，但香港與倫敦、紐約兩大全球性金融中心仍然存在巨大差距，至今香港仍然欠缺商品現貨與期貨市場，這一直是本港金融市場體系的重大缺陷。除此之外，金融服務的國際輻射面較窄，金融市場規模較小、種類不齊全，金融創新功能較弱等等，都是特區政府需要面對的問題。

因此，從地域及服務範圍衡量，香港仍然屬於一個區域性國際金融中心，與東京、新加坡、法蘭克福、巴黎、悉尼等金融中心處於同一類群組。倫敦金融城多年來發表的全球金融中心指數，也大致上把香港置於區域性國際金融中心的位置。這既說明了香港金融業存在不足，也表明在國際金融領域還有大量發展機會等待我們去發現和利用，首當其衝的就是補齊商品期貨市場環節，完善香港的國際金融產業鏈。

發展大宗商品現貨和期貨交易市場不可能一蹴而就，我們建議小步快行，重點突破，最後爭取全面收穫。首先，從現有條件看，香港具有較好基礎及較大潛力打造成為全球最大和最國際化的黃金現貨與期貨市場，支持中央推動的人民幣國際化進程，也支援金磚國家提出的在國際支付和儲備體系中去美元化倡議。

其次，香港可以把石油期貨作為建立商品期貨市場的龍頭。石油是我國最重要的戰略性進出口物資之一，隨著進口量的上升，中國需要具備對國際石油價格走勢的影響力，如果香港擁有一個國際性的石油期貨交易市場，那麼不僅會為綜合性商品期貨市場奠定堅實基礎，而且也可以配合國家戰略發展需要，打破美國主導的石油美元格局。

第三，適時推出陸港「期貨通」，令內地投資者能夠投資香港期貨市場。當前陸港投資互聯互通主要集中在股、債及ETF等現貨市場，未來促進內地及香港金融機構在期貨產品方面的互聯互通，大幅提升香港金融市場流動性。

第四，嚴格監管期貨交易活動，尤其是加強對各類交易行為的穿透式監管。政府應該壓實仲介機構客戶管理責任，嚴格落實帳戶實名制、交易者適當性等監管要求；改變目前的機構統一報告頭寸制度，實行客戶報告規則，確保對惡意做空等異常交易行為的及時認定和風險排除；密切關注新型交易技術和策略演進，做好前瞻性研究和監管政策儲備。

特朗普二次入主白宮後，中美經濟和金融衝突有愈來愈激烈的傾向，華盛頓已經宣佈限制美國機構投資包括香港在內的中國市場，未來兩國對大宗商品定價權的爭奪將不可避免。如果香港儘快建成產品齊全、功能完備、服務高效、運行穩健、價格輻射全球的世界一流商品期貨交易中心，形成安全、規範、透明、開放、有活力、有韌性的期貨市場制度體系，主要品種吸引全球交易者充分參與，大宗商品價格影響力和市場競爭力獨佔鰲頭，期貨仲介公司綜合實力和國際競爭力名列前茅，那麼香港就既能從歐美和全球南方國家吸引資金，為自己發掘和塑造了經濟增長點，又能為中國式現代化和金融強國建設提供了有力支撐。

作者伍俊飛博士是紫荊黨政策研究院院長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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