民主思路｜從啟德體育園區失誤看公務員工作文化中的弱點

來稿作者：張達明



近期，政府在啟德體育園區項目中的一連串失誤，再次引發對其施政能力的質疑。文體旅局長羅淑佩受傳媒訪問指出，「體育園應建立由最高層參與的『上情下達』機制，並安排發言人為日後問題解說⋯⋯希望各方『經一事、長一智』，學懂不同活動有不同安排」。然而，當問題發生時，單靠解釋並不能真正解決問題。而所提供的解釋內容，是否能讓公眾感到安心並清楚理解，亦值得深思。

讀畢報道後，筆者不禁疑惑，局方是否真的徹底梳理過問題？究竟問題癥結所在？針對國際桌球賽未結束便要求觀眾離場的事件，賽事外判承辦商、啟德園方管理層與政府三方的權責到底如何分配？最大的責任由誰承擔？是否合作合約未依循國際桌球賽的標準條文，還是如坊間傳聞的，因加時費用歸屬問題而引發的爭議？在這樣的背景下，所謂「經一事長一智」的說法，似乎無法徹底釋除疑慮。許多人不禁會問，還需經多少「事」才能真正「長智」？去年美斯訪港比賽缺陣的事件，是否已提供足夠的借鑒？

整個事件究竟是人為失誤，還是不可預料的意外？如果是意外，那未來便需要精心預測每個活動可能出現的問題，制定完善的應急方案。然而，若失誤源於人為，那追究責任便無可避免。政府不能含糊其辭，以免在媒體的強力追問下，進一步損害其公信力。

在事件定性後，事後檢討無疑是強化管治的重要一步。但局方現時要求體育園管理層參與制定「上情下達」的機制，似乎與事件邏輯相悖。管理層能否將所有可能的問題納入該機制仍然存疑。畢竟，管理數萬人入場的大型場地，細節和變數多如牛毛。此外，前線人員承受著極大壓力，他們不僅需遵從上司指令，還需與入場觀眾面對面溝通。在面對憤怒的觀眾時，若要一邊執行上層命令、一邊匯報情況或接收新指令，前線人員勢必疲於奔命。

從媒體視頻中可見，當晚手持門票的觀眾有冤無路訴，與工作人員理論如同對牛彈琴。鏡頭中的工作人員猶如人肉錄音機，僅重複勸人離場，卻無法提供合理解釋。當時，為何沒有專責人員可以即時聯絡各方，迅速處理問題？社會各界應無異議，公開競技比賽未完場便驅趕觀眾明顯違背常識。如果當時有一位工作人員能通知上級或運用此普通常識，作出合情合理決定，問題或許能在造成不可逆傷害前獲得解決。人們不禁會問：為何前線工作人員會失去此普通常識？為何沒有員工主動向上司或高層匯報和溝通？當時到底有沒有監場或總監等職位的人員在場？

最後，任何機構的員工都清楚，遇到問題時向上司匯報是基本常識。在這次事件中，「下情上達」比「上情下達」更為合理。政府在管理大型公眾項目時，應該鼓勵管理層廣開言路，提倡員工同心協力，保持同舟共濟的精神。同時，對員工的管理也需做到恩威並施，獎罰分明。無論是啟德體育園區還是政府機構，這次大型活動管理失誤顯然揭示了公務員工作文化中的弱點，政府必須正視並加以改進。

作者張達明是民主思路首席研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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