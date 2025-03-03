楊莉珊｜硬實力和軟實力結合　啟德體育園讓香港更上一層樓

香港最大型體育基建啟德體育園3月1日正式開幕，佔地約28公頃，耗資逾300億元，園區涵蓋三大體育建設，包括主場館、體藝館及青年運動場，其中主場館可容納5萬人，上蓋可開合，規模可媲美東京巨蛋等亞洲大型場館；體藝館及青年運動場則分別可容納1萬及5000名觀眾。



啟德體育園啟用確是一個里程碑，香港作為「盛事之都」，很需要一個像啟德體育園般有規模的國際級場地。啟德體育園未來將肩負起舉辦大型體育盛事及演藝表演的重要角色。啟德體育園的啟用，標誌香港終於在場館硬體上躋身亞洲較高水準，有利香港推動盛事經濟及演唱會經濟，有望令啟德體育園成為蜚聲國際的地標；本地體育界和演藝界也要奮發求進，讓香港的軟實力得以再度發光發亮，更上一層樓。

啟德體育園通過硬實力和軟實力的結合，能夠提升香港的國際地位、推動經濟發展、促進文化交流，並增強社會凝聚力，為香港的長遠發展奠定基礎。啟德體育園配備先進的場館和設備，能夠舉辦國際級體育賽事、演唱會等大型活動，吸引全球觀眾，提升香港的國際形象。啟德體育園通過舉辦國際賽事和文化活動，促進中西文化交流，展現香港的多元文化特色。與國際體育組織合作，舉辦高規格賽事，提升香港在國際體育界的地位。

啟德體育園大型活動吸引國際遊客，帶動旅遊、酒店、餐飲等行業發展。園區運營創造大量就業機會，促進本地經濟；通過高質量活動，展示香港的活力與創新，提升國際競爭力。

文體旅局長羅淑佩表示，體育園是本港歷來最大型的體育基建，開幕典禮將為香港「盛匯超級三月」打響頭炮，當局正爭取不同活動落戶香港，包括陸續有海外歌手及巨星來港演出。香港作為「盛事之都」，很需要一個像啟德體育園般有規模的國際級場地。

如今，香港樂壇和香港流行曲的黃金時代已成為人們口中感慨萬千的歷史，只要談論到粵語流行文化，流行文化一直是香港的軟實力，特別是上世紀八十至九十年代年代，無論是電影電視作品、流行歌曲、廣播電臺都發展蓬勃，冠絕東南亞，堪稱流行文化的黃金時代。在80年代，常常連開十幾二十場演唱會的人氣巨星就包括譚詠麟和張國榮，緊隨其後的就是徐小鳳，林子祥和梅艷芳等人。

隨著越來越多演唱會場館的啟用，紅館的燈光也不如往日明亮。2025年香港又一新場館——啟德體育園計畫啟動，將會拉開香港演唱會的新篇章。現在香港終於有啟德體育園主場館可用，唯盼政府、體育園公司和業界能夠通力合作，減少條條框框與審批限制，讓業界有更多發揮空間，重拾輝煌。

當然，體育園作為大型體育基建項目，並非只是「開騷」地方，必須多辦體育盛事，促進本港體育「五化」，港府的體育政策是循普及化、精英化、盛事化、專業化和產業化五大方面推動體育發展，當中包括加強對精英運動員的支援和吸引國際體育盛事在香港舉行，並進一步推動本港體育事業，提高專業水準和朝產業化方向發展。

「五化」環環相扣，專業化作為基礎，產業化提供資源，供普及化、精英化和盛事化發展，而多年來普及化和精英化已見成效。但盛事化和產業化仍見不足，啟德體育園在盛事化和產業化方面，將重拾輝煌。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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