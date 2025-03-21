地球之友｜沿海城市的氣候變化適應性

來稿作者：洪藹誠



沿海城市正處於氣候變化影響的最前沿，面臨著多重挑戰，包括海平面上升、極端天氣事件的頻率和強度增加，以及由此引發的基礎設施破壞和居民生活安全威脅等問題。 這些問題突顯了迫切且有效的氣候適應策略的必要性。最近發表於《自然城市》（Nature Cities）的一項研究，評估了全球199個沿海城市的氣候變化適應狀況，揭示了它們在氣候適應方面的進展與顯著差距。

研究顯示，許多城市的適應速度過於緩慢，範圍不足，且未能實現變革性改進。許多措的有效性受到限制，因為它們僅針對過去和當前的氣候模式作出應對，而未能為未來預期的風險做好準備。在氣候變化影響日漸加劇的背景下，過度依賴歷史氣候數據可能導致低估未來的風險。城市應定期進行全面的氣候風險評估，以深入了解其脆弱性，並制定相應的政策和措施。

各國政府在應對氣候變化的能力上也存在差異。中低收入國家的城市往往因為政府資源有限，難以為防洪基礎設施、氣候韌性建設以及其他關鍵適應性項目提供足夠的資金支持。由於財政壓力，這些地區的應對措施更多地依賴於個人和家庭層面的適應行動，例如臨時加固房屋或簡單的排水設施，而非大規模的系統性解決方案。這突顯了氣候融資方面的重大缺口，尤其是在低收入地區，因缺乏財政支持，難以推動大規模的氣候適應行動。

沒有任何城市能夠免受氣候影響。各國政府必須加大對氣候韌性基礎設施的投資，例如修建海堤、防洪堤壩和防洪屏障，以抵禦風暴潮和海岸侵蝕的威脅。同時，恢復紅樹林、濕地等自然屏障，不僅能有效應對水位上升，還能促進生物多樣性，提供更多生態效益。此外，城市規劃應充分融入可持續發展理念，採用創新的排洪系統、綠化屋頂和透水路面等措施，以有效管理過量降雨，減少城市水浸風險。另一方面，推行變革性的策略至關重要，包括改革治理結構、增加對研究和技術創新的投資，以及加強政府、企業和社區之間的合作。這些舉措能有效打造具韌性的都市環境，幫助城市更好地應對氣候變化帶來的不確定性和挑戰。

隨著沿海城市持續發展，所面臨的氣候風險日益加劇，建立有效的適應措施刻不容緩。政策制定者、研究人員和城市規劃者必須攜手合作，結合科學研究、地方知識和國際經驗，共同制定並實施應對氣候變化的策略，確保城市在面對氣候變化時得以可持續地發展。

作者洪藹誠博士是香港地球之友行政總裁。文章僅屬作者個人意見，不代表香港01立場。



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