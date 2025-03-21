麥萃才｜政府節流有壓力　加強控煙可助力

吸煙危害健康這點大家都知，但是吸煙帶來的經濟損失又知不知道呢？就讓我們從經濟角度看看吸煙怎樣為經濟帶來負面的影響。



早前政府的財政預算案主題是削減開支，把公共開支的部份盡量壓縮，以減少財政赤字。2025-2026財政預算案大三項開支：分別是衛生、社會福利及教育。第一大的衛生開支達1410億。任何能削減政府開支的方法，對於赤字是有舒緩作用的，包括衛生開支。

加強控煙助降低醫療開支

生病要及早醫治，這是常識。相信沒有人喜歡生病的。如果能夠防止一些疾病的出現，對於個人健康來說是正面，這亦減少醫療這方面開支。醫學上有很多文獻足以證明吸煙是危害健康的，很多疾病也與吸煙有關。隨着香港人口年齡不斷上升，對於醫療服務需求有增無減。如果我們能夠減少一些不必要的疾病發生，某程度來說也能減低政府在醫療方面的開支。

在去年，香港大學發表了一項研究，估算在2021年，吸煙及二手煙造成的經濟損失有99億港元。其中30億元為直接成本，包括公司營醫療機構的相關醫療開支、中醫診所及公共戒煙輔導服務的相關開支。這些直接成本大部份由公營醫療系統所承擔，即成為政府開支。如果進一步收緊控煙措施，便有機會減少這些不必要的開支。

控煙打擊旅遊業及餐飲業說法與往例不符

有聲音認為加強控煙會對香港旅遊業、餐飲業及零售業造成損害。但從歷史數據來看，這個命題又未必成立。香港自2007年在商場、食肆、卡拉OK等場所實施禁煙，結果在兩年之後，食肆的業務收益增長了30%。而據統計處的數字顯示，款待業的就業數字在期內亦有增加。

加強控煙對旅遊業及餐飲業的影響如何？在一項綜合性的研究，分析了2008年1月前發表的有關控煙對款待業影響文獻。結果在49篇論文之中，有47篇認為控煙政策對款待業並無負面影響。實際例子以新加坡公共空間地標烏節路為例，在2019年劃為禁煙區，謹允許在指定區域吸煙，但這並未對其吸引國際旅客能力構成任何影響。根據新加坡旅遊局最新公布數據顯示， 2024年的旅遊收益預計接近290億元，不僅超越新冠疫情前水平，更創下歷史新高。

「控煙十招」有實際效益

政府連續兩年上調煙草稅後，煙草稅收入反而下降，有聲音認為此舉加劇財政赤字，並導致私煙活動猖獗。問題是增加煙草稅的主要目標不是要削減財政赤字，而是要減少市民吸煙的意欲，保障健康。政府收回的煙草稅，也抵銷不了社會因吸煙所引至的醫療開支，還沒有計算市民損失的健康。根據一些研究顯示，煙草稅越高的市場，其私煙市場佔有率反而越低。通常這些高收入國家，其執法體系較為完善，因此打擊私煙方面更為有效。2024年香港緝獲私煙的數字也有所上升，反映了海關正加大打擊力度。

醫務衛生局去年提出「控煙十招」，旨在進一步加強香港控煙政策，推動邁向無煙香港的目標。如果目標能夠達成，從經濟角度來說無論對香港人的健康，或者減少香港醫療方面的開支有着實際的效益。

作者麥萃才是香港浸會大學會計、經濟及金融糸副教授。文章僅屬作者個人意見，不代表香港01立場。



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