來稿｜「一堅守、兩保持」是成為國際專上教育樞紐必要條件

來稿作者：陳凱琪



特區政府去年提出要推動香港成為國際專上教育樞紐，要達到這目標，必須有明確方針及相關配套措施。為吸引世界各地學生來港，令他們獲得高水平學習體驗，並在畢業後有機會留低發展，為港作出貢獻，筆者認為當局須確保「一個堅守、兩個保持」，即堅守嚴格學歷審核，防止有人用假學歷入學，同時要保持學費具競爭力、學生有良好國際視野，這樣才有望真正打造出「留學香港」品牌。

教育局早前指出，本學年8間資助大學共取錄超過17,000非本地學士生，其中港大有逾4,000人，即相當於本地生學額約30%（符合放寬後40%新規定），為八大之首。這批非本地學士生主要來自內地，其中教大本學年更有552名內地生，佔該校非本地生高達九成，比率冠絕八大。至於曾經收生不足的自資院校「香港珠海學院」，近年亦靠開辦碩士課程，主攻內地生，成功令總學生人數連續3年攀升，現已接近2,000人，大大幫助院校營運，並為升格大學鋪路。

不過上述情況衍生兩個問題，首先是內地生佔比太多的話，不利於院校國際化，各院校應盡力吸納更多內地以外的學生，例如東盟及一帶一路國家的優秀學生，這些地區的教育水平日見提升，澳門數年前已特設相關高等教育基金來吸納這批人才，本港如能從中「拔尖」，絕對可令本港院校更多元化。

歐美學生方面，其實當中有些也鍾情中國文化，希望到內地著名學府讀書，例如北京大學、清華大學等，特區政府可考慮向中央政府提出，在港設立北大及清華分校，令一些因國際關係或地緣政治影響的歐美學生，更有意欲來港攻讀這些內地大學分校開設的課程。未來北部都會區擬建「大學教育城」正好是個契機，容納這些分校，這其實對本地學生也有莫大好處，同時也能促進兩地大學交流，一舉數得。

內地生佔比太多引發的第二個問題，就是假學歷問題。所謂樹大有枯枝，最近一名內地男子就因訛稱於紐約大學畢業，在成功入讀中大碩士課程後因表現欠佳，被揭發其學歷屬偽造，被判「以欺騙手段取得服務」罪成，入獄3個月。這並非個別事件，不少傳媒也報道過當中涉及內地「保錄取」中介公司「教路」。特區政府必須與本港院校及內地部門加強溝通，院校要在新生提交申請資料時嚴格審核相關證書，遇有可疑案例就盡快介入，更重要是加大力度打擊不良中介公司，對內地學生進行宣傳教育，講解違法犯罪的嚴重性，以有效降低類似情況。

另外，特區政府也要做到「兩個保持」。在財赤連年下，當局削減了撥予八間大學的撥款，未來3年（2025至2028年）為681億元，比原本少28億元，筆者希望這只是一個短期應對措施，不少議員也認為，削減大學資助要適可而至，以確保院校運作暢順，並能聘請全球頂尖教員，保持高質素教學水平。同時，政府也要確保八大在學費上保持競爭力，不能因撥款減少而「重手」加學費，這絕對窒礙非本地生來港入讀意欲。

非本地生選擇到其他地方讀書，必定會將一些心儀地區大學作比較，所以本港一定要保持一國兩制優勢，繼續做好聯繫內地及世界的角色，維持具國際視野的學習及教學環境，令非本地生覺得來到香港這個中西薈萃的城方，可擴闊眼界，比亞洲其他地區更吸引，並可能於畢業後繼續在港工作，藉此打通內地及亞洲龐大就業市場。

香港是唯一擁有五間世界百強大學的城市，優良師資來自世界各地，多年來被譽為國際大都會，只要特區政府行對了路，在政策上積極配合，明白「窮不能窮教育」，絕對有條件成為國際專上教育樞紐，符合中央政府支持香港「打造國際高端人才集聚高地」的厚望，為未來經濟建立良好基礎。

作者陳凱琪是香港教育大學畢業、教育工作者。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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