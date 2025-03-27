來稿｜從禁忌到奉獻：遺體捐贈能否成為香港的大眾選擇？

來稿作者：梁樂燊、劉鋭業



在香港，遺體捐贈是一個充滿禁忌且不常被討論的話題。對不少人而言，遺體捐贈既涉及死亡，也挑戰傳統觀念，因此被視為敏感話題。然而，對於醫學教育和科研貢獻來說，遺體捐贈卻是不可或缺的基石。多年來，香港大學和香港中文大學兩所權威醫學院一直致力於推動遺體捐贈計劃，讓更多市民認識到這一行為的重要性。然而，遺體捐贈的登記率依然偏低，文化禁忌、資訊不透明以及政策支持的不足，阻礙了這一無私行為的普及。如何解決這些挑戰，讓遺體捐贈成為更多人願意接受的選擇？

文化禁忌與心理障礙：遺體捐贈的挑戰

華人社會深受儒家文化影響，強調「身體髮膚，受之父母，不敢毀傷」，並視「入土為安」為對逝者的最高尊重。這些觀念讓不少人認為遺體捐贈會破壞遺體完整性，是對逝者的不敬。此外，對解剖過程的誤解和恐懼，也讓許多人擔心遺體捐贈後會被不尊重地對待，甚至懷疑遺體的使用是否符合倫理規範。

然而，這些觀念正在逐漸被改變。香港大學和香港中文大學的醫學院多年來致力於改善社會對遺體捐贈的認識，並設立了嚴格的倫理標準。兩所大學都分別將遺體捐贈者稱為「大體老師」和「無言老師」，以表達對他們的尊敬。遺體在使用結束後，會被妥善火化並安排感恩儀式。此外，家屬可選擇將骨灰撒放於紀念花園的「大體老師、無言老師專區」，讓捐贈者的奉獻精神得到延續。

最年輕的「無言老師」

2015年11月28日，香港中文大學醫學院於將軍澳紀念花園舉辦了一場莊嚴的撒灰儀式，告別本年度14位「無言老師」。參與儀式的，還有一位特別的捐贈者——朱瑋恆，他是「無言老師」遺體捐贈計劃自推行以來最年輕的捐贈者。

瑋恆是一名先天無頭蓋骨的初生嬰兒，出生後生命僅維持了10小時。先天無頭蓋骨是一種罕見的神經管異常疾病，可能由胎兒形成時的化學或環境因素引致，導致胎兒神經系統和頭部發育異常。瑋恆的父母在他過世後，忍著極大的悲痛，決定將他的遺體捐贈成為「無言老師」，並讓其部分製成標本，供醫學生學習及研究。

中大醫學院助理院長陳新安教授在撒灰儀式上表示：「雖然瑋恆的生命非常短暫，但他的標本讓我們能更深入了解神經管異常，這比以往只能透過圖畫或相片學習更具意義。瑋恆的父母所作出的捐贈決定無比艱難，但他們的無私奉獻不僅幫助了醫科生，也讓社會更加反思生命的意義。」

遺體捐贈的社會價值

遺體捐贈是醫學教育的基石。香港大學和香港中文大學的醫學院每年培養大量年輕醫學生，而解剖學課程是學生學習人體結構、掌握臨床技能的重要環節。然而，由於捐贈數量不足，醫學生往往需要多人共用一具遺體進行學習，這遠低於國際標準，對學生的學習效果造成一定影響。遺體捐贈能填補這一資源缺口，直接助力於培養更多合格的醫生。

遺體捐贈對於醫學科研的推動同樣至關重要。香港在癌症治療、神經退行性疾病等領域的研究中取得多項突破，部分成果正是基於遺體的解剖研究。此外，外科醫生也可利用遺體進行手術模擬訓練，提升技術水平，從而更好地造福患者。

遺體捐贈的現實困難：挑戰依然存在

不少市民對遺體捐贈抱有偏見，認為這是「不吉利」或「不體面」的選擇。即使個人有捐贈意願，也可能因家人的反對而放棄。許多人對遺體捐贈的流程和安排缺乏了解。例如，是否可以在舉行喪禮後再捐贈遺體？遺體火化後骨灰如何處理？這些疑問未能得到清晰解答，進一步阻礙了潛在的捐贈者。並非所有遺體都能被接收。例如，患有高傳染病、遺體嚴重損壞或腐壞的情況下，醫學院無法接收。此外，當醫學院的殮房容量達到上限時，即使有捐贈意願，也可能因空間限制而無法接收。

如何推動遺體捐贈成為大眾選擇？

遺體捐贈的推廣需要從改變觀念開始。將遺體捐贈的理念融入中學生的生命教育課程，讓年輕一代從小認識到捐贈的意義。此外，香港大學和香港中文大學可以通過紀錄片、社交媒體等形式分享「無言老師」的感人故事，以更有力地打動公眾。

設立專門的遺體捐贈資訊平台，清楚說明捐贈流程及後續安排，例如喪禮如何進行、遺體如何使用以及骨灰如何處理。同時，兩所大學應每年公佈捐贈數據及使用成果，例如有多少醫學生受惠、哪些科研取得突破，讓公眾看到遺體捐贈的實際成效。

提供心理輔導和經濟支持，幫助家屬克服喪親之痛。例如，協助家屬處理火化及骨灰撒放事宜，或者提供喪葬費用補助，減輕家屬的經濟壓力，讓更多家庭能夠接受遺體捐贈。

從禁忌到奉獻，讓生命得以延續

遺體捐贈是一項無私的奉獻，更是一種生命價值的延續。朱瑋恆的故事讓我們看到，即便生命短暫，也能以另一種方式延續，讓醫學發展與生命教育受益匪淺。香港大學和香港中文大學多年來積極推動遺體捐贈計劃，為醫學教育和科研提供了重要支持。要讓遺體捐贈成為更多市民的選擇，還需要在教育、透明度和政策支持方面作出更多努力。

當遺體捐贈不再是一個禁忌話題，而是一種受人尊敬的選擇，香港的醫學發展將迎來更大的突破，而每一位捐贈者的生命價值，也將以另一種形式得以延續。

作者梁樂燊、劉鋭業博士分別是香港理工大學專業進修學院學生、學生事務總監及高級講師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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