鄭泳舜｜完善資助制度助精英運動員向上流動

經過多個月來的討論，政府日前正式公布，由四月一日起，本港各級精英運動員，包括殘疾運動員的直接資助額上調8.3%。筆者作為體院副主席，參與了當中的磋商過程，欣見文體旅局和體育委員會採納建議，全面調升運動員的直接資助水平，這既是對本港運動員近年卓越成績的肯定，也體現政府對他們的支持；通過完善整個資助系統，可讓運動員全心投入比賽和訓練，力爭佳績，以持續向上流動為目標。



近年來，本港運動員表現令人矚目，佳績屢見不鮮，不僅在巴黎運奪得2金2銅創下歷來最佳成績，還在殘奧會中摘得3金4銀1銅。即使在奧運結束後，本港運動員依然延續這股冒升勢頭，例如香港女子重劍好手佘繕妡近月先後在多個世界盃分站賽事躋身三甲，最新世界排名已躍升至前八。而年僅二十歲的香港網壇新星黃澤林，也在邁阿密大師賽中打擊世界排名第14的強敵，破天荒打入ATP1000賽事的三十二強，成為近日熱話。

這一切充分證明，越來越多本港運動員在世界體壇上具備立足之力，資助的調升無疑是對他們努力的回報，並讓他們專心備戰今年底全運會、明年愛知‧名古屋亞運會、2028年洛杉磯奧運，以及其他國際賽事，相信他們會繼續以代表中國香港為榮，未來為我們帶來更多驚喜。

值得一提的是，此次資助檢討歷時數月，過程中曾諮詢了體育總會的意見，以及對比其他地區的資助模式，最終不僅提高各級運動員的資助額，還根據體育發展趨勢，對資助制度作出多項針對性調整。

其中，因應去年巴黎奧運期間，社會對被視為全職運動員入門級別的「成年隊」表達關注，其標準資助額僅為每月7,130元，難以應付日常開支，體院在參考其他大型機構的培訓計劃後，特別將該級別資助額調高至每月10,000元，並且首度為精英殘疾運動設立「成年隊」組別，以期與健全運動員制度看齊，冀可吸引更多殘疾人士參與運動。同時，針對有意見反映部分運動員級別的兩年資助年期過短，難以培育初階運動員，體院經檢討後，也特別將「精英乙+」及「精英乙」的資助年期延長至4年。

根據過往經驗，隨著運動員成績提升，通常在兩、三年內即可晉升至更高的資助級別。筆者相信，經過是次優化，有助拉近不同層級之間的距離，進一步完善整個資助制度；配合體院新大樓落成，增強運動科學和醫學的配套支援，能為年運動員創造更多晉升機會，提升本港體育的整體競爭力，踏上更高台階。

然而，單靠精英資助仍不足以全面支持運動員的發展，本港體育除了專注於精英化，還需兼顧普及化、盛事化、產業化和專業化的均衡發展，尤其是在啟德體育園落成之際，體育產業的發展將帶來更多資源與機遇，並預期有更多商業機構願意支持和贊助本港運動員，在體院的資助以外，帶來多元化的資金來源，並為運動員退役後提供更好的職業前景。

與此同時，現今世界體壇競爭日漸競烈，本港運動員在追求個人佳績的同時，需要不斷努力突破自我，才能在國際舞台上立足。雖然目前的資助水平有所提升，但制度上的多層級設計，意味著競爭依然存在，運動員必須努力求進，才能攀上更高的階梯。筆者期望體院在這個過程中繼續嚴謹把關，透過由教練團隊引進高質量的專業訓練並作出監督，助運動員持續改進技術，確保他們在各自的運動領域中具備競爭力。

運動員也應當意識到，他們在得到更大支援和保障，背後不僅有政府的投入，更承載著市民的期待，冀他們視這些支持為一份動力，不斷尋求進步，讓香港體育在國際舞台綻放更耀眼的光芒。

作者鄭泳舜是立法會議員、體院副主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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