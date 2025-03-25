「香港網球係得嘅」　保A之後更要破發

「我知道香港網球係得嘅」，黃澤林日前在邁阿密網球公開賽擊敗世界排名14的美國球手舒爾頓（Ben Shelton）後說出這句話，其拼搏精神以至歷史意義堪比當年李麗珊一句「香港運動員唔係垃圾」。香港時間周二（3月25日）凌晨，黃澤林不敵澳洲球手止步，以打入ATP千分級世界巡迴賽32強寫下香港網球歷史新的一頁。



面對澳洲球手禾頓（Adam Walton）黃澤林先以6比7失第一盤，但在第二盤打出6比4扳平。在兩個多小時的苦戰中，他不時以「你得嘅」為自己打氣，展現了香港運動員的拼搏精神。雖然第三盤以4比6惜敗，但ATP千分級賽事作為僅次於四大滿貫的頂級賽事，網球精英雲集，能在邁阿密球場上擊敗世界前沿球手並且闖入32強，這不僅是他個人的輝煌成就，也是香港網球史上的里程碑。

調整資助制度 網球桌球「保A」

就在32強比賽開打前半天，文化體育及旅遊局局長羅淑佩確認了網球將會在未來兩年繼續成為「A級」精英運動項目，算是穩定了香港網球界的軍心。眾所周知，政府一直透過「精英體育資助制度」去為體育項目劃分等級，能夠成為「A級」精英項目的話，運動員就可以在香港體育學院接受全面的訓練。網球作為「A級」項目至少十年，但在2022年也曾經因為未能晉級東京奧運險被降級。

這次政府當局考慮到網球賽事沒有世界錦標賽，有的只是奧運和亞運，比其他運動可能少了機會達標，所以加入四大滿貫賽事、台維斯盃和金夫人盃的「一組」，讓取得前三名的成績都可作為符合「A級」精英運動項目的標準，是值得社會歡迎的改革，一改以往官僚沒彈性的形象。立法會議員、港協暨奧委會副會長霍啟剛也表示，近年香港網球國際成績出色，新標準解決了原有計分制度的技術問題，讓精英運動員獲得更長遠支持。

事實上，黃澤林自五歲起學習網球，曾經長期在香港同時兼顧訓練和中小學課程，本身就體現了網球作為「A級」項目所得到的支持。他後來在西班牙拿度網球學校接受訓練，乃得益於香港大學提供的靈活學習安排，讓他能全職訓練同時兼顧學業。畢竟香港社會重視教育，家長往往不希望子女為了運動而放棄學習。黃澤林平衡學業與訓練，這種模式相信可以作為其他青少年的參考。

香港過去不是沒有網球手，由張瑋桓到內地來的張玲，以至是教過黃澤林的湯嘉寶。但要在世界排名愈攀愈高，以至是打望頂級賽事的32強，社會就必須為此付出更多。例如目前網球仍然予不少市民「貴族運動」的印象，普及情況遠低於羽毛球和游泳。除了網球總會的「Tennis Rocks」致力將這項運動推廣給小學生，政府也可以幫助網球課程進入學校體育課，考慮提供免費訓練營和設備補貼。

改革才能夠「破發」 香港運動「係得嘅」

正如網球要「破發」改寫局勢，香港的運動項目發展同樣需要「破發」——突破資源和參與的瓶頸、制度的局限。以往體育政策由民政事務局負責，運動於是被誤會成沒有經驗貢獻，現屆政府將其歸入新成立的文化體育及旅遊局，正好說明運動可以配合其他政策，經濟和社會價值不小。這作為一個重大政策改動，如今又有資助機制上的小改革，靈活地讓網球維持「A級」精英項目地位，運動員可以繼續在體院接受全面訓練。另外，以往精英項目要在前四後二、一共六屆奧運或亞運中最少三次成為競賽項目，現在修訂為九七年後最少三次，令桌球得以守住了「A級」資格。

相比網球，香港桌球的實力更加廣泛得到肯定，傅家俊、吳安儀的名字可謂家傳戶曉，現在又有奧蘇利雲和卓林普成為香港居民。月初在啟德體育園舉行的世界格蘭披治桌球大獎賽不只本地港迷入場，甚至吸引了內地以至海外旅客，正好展現了體育的經濟價值。黃澤林在邁阿密的佳績牽動人心，但我們每年多少市民有留意香港網球公開賽，以至入場支持？除了舉辦250分級的賽事，香港的網球未來在「盛事化」方面是否仍有提升空間？社會或許會因為黃澤林而掀起一輪熱潮，但熱潮過後才是挑戰開始。