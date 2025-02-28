仲點論政｜支持精英運動員　讓他們無後顧之憂

來稿作者：劉仲恒



本港精英運動員近年來在國際賽事中成績優異，讓港人感到無比自豪。每當他們在奧運會上比賽時，每個港人都會為他們歡呼喝彩。他們獲獎時，我們仿佛也感受到那份榮耀和喜悅。

精英運動員的生活可以很精彩。很多人熟悉足球，在歐洲頂級聯賽裡，周薪幾萬到幾十萬英鎊的球星比比皆是。但無論是收入高的足球員，還是薪水較低的其他運動員，一個共同點就是跟其他行業相比，他們的職業「壽命」很短。以足球和游泳為例，要一個18到28歲左右的運動員發揮爆發力還行。如果他過了30歲，身體機能會慢慢下降，即使把他的狀態訓練得再好也好，要他再發揮驚人的肌肉爆發力是不切實際的。

運動員職業生涯短暫，那是公開的秘密。曾有研究計算過，田徑運動員的巔峰年齡中位數是27歲，過了之後不可能再回到巔峰的狀態。另一項統計發現，2020年東京奧運會男性游泳選手的平均年齡是23歲，女性是22歲。

然而一世「流流長」，職業運動員退役時往往才30多歲，往後的日子他們要吃、要住、要結婚、要養孩子。如果不為他們退役後的日子計劃好，讓他們無後顧之憂，又有多少父母心甘情願讓孩子成為職業運動員呢？這個問題不搞好，即使小孩子在運動上顯示出豐厚的潛質，也很可能出現父母因為財務和人生規劃等因素，而不願意讓孩子投身職業運動的情況。

本港精英運動員在去年的巴黎奧運會裡取得兩金兩銅，在其後的殘奧裡又獲得三金四銀一銅。他們凱旋歸港後政府舉辦了包括特首宴請在內的大型祝賀活動，在感激和表彰他們付出的汗水和成果之外，也正面宣傳了他們驕人的成就。這樣做雖然掀起了一股運動熱潮，但筆者認為要說服更多父母願意並鼓勵他們的孩子投身全職運動員的行列，光是宣傳和慶祝是不夠的，退役後的規劃會來得更實際一些。

精英運動跟其他職業不同，運動員很早就要考慮到「退休」，而且在考慮財政狀況的同時，也必須從一個星級公眾人物轉變為普通人時，在心理、社會等其他方面作出調整。精英運動員跟我們一般人的職業不一樣，但是從財務角度來看，我們要考慮的東西往往是非常相似的。他們跟我們一樣，要跑人生這場漫長的「馬拉松」，所以退役後的規劃也要像馬拉松那樣考慮，而絕非當成一場短跑那樣看待。

啟德體育園很快便啟用了，今年年底香港還會聯手承辦第15屆全運會。體育盛事不斷，就等於對教練、運動科學、運動醫學、裁判，甚至邊緣一些的比賽籌辦、宣傳、設施管理等相關產業的人才需求必然增加，這些範疇都可以成為規劃運動員退役後生活的領域。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問、香港全球專業青年倡議行動創始召集人 。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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