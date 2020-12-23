東江水續約九年　長遠應加強海水化淡

東江水供水協議將於年底屆滿。發展局表示未來三年供水協議將會引入「統包扣減」機制，以取代原有的「統包總額」，即是按減少輸入東江水總量而扣減水價。縱然新協議估計可減少本港日後需要支付的金額，但面對東江水水資源開發率已接近安全水平、極端天氣，以及大灣區用水需求日增等掣肘，港府適宜及早提高用水自給比率，分散風險。

由於本港淡水資源嚴重短缺，1960年代港英政府已意識到單靠儲存雨水，不能滿足急劇增長的人口，故在1964年起港府同意從廣東省購入東江水，以解決水資源不足。目前東江水已佔本港供水量七至八成，而有關的供水協議大概可分為兩大階段，即1960年至2005年間的「固定供水期」，以及2006年起的「彈性供水期」。

固定供水機制雖然能讓本港提前鎖定供水量和水價單位，但隨着本港製造業陸續北移，工業耗水量隨之大跌，80年代末廣東省的供水量增幅，超遠本港實質需求。惟當年的協議並沒有條款可供彈性調整供水量，使本港即使未能抽取議定的供水量，亦要緻納十足的議定費用，而且亦不能延至下一年才抽取。但在2006年起，東江水供港協議採用「統包總額」方式，按月彈性調節輸港水量，但港府仍須向廣東省支付固定水價總額，以確保供水量可達協議的上限保證。儘管「統包總額」較固定供水有彈性，但本港多年鮮有用盡輸港份額，總費用仍遠超實際用水量，加上廣東省水利廳向港出售的東江水價格亦高於深圳和東莞兩地，故亦有不少聲音要求重訂協議。

發展局表示，成功爭取在東江水新協議加入每年扣減水價機制。（資料圖片）

水資源珍貴 化淡可輸出

新協議採用「統包扣減」機制，即可按減少輸入東江水量而扣減水價，而未來3年「基本水費」約為148.5億元，每年平均增幅約1.3%。發展局估計引入扣減機制後，不但可避免浪費剩餘的水資源，亦可節省抽水成本，並預料2021至2029年的實際支付金額平均每年可扣減約3,600萬元。

即使新協議能在未來九年共省下3.2億成本，但隨着大灣區的經濟逐步整合和發展，長遠而言本港亦有開拓新水資源的需要。首先，面對全球食水短缺趨勢，廣東省常住人口達1.12億人，但多年來人均水資源量不足1,700立方米，低於全國平均值2,100立方米，部分城市早已出現食水短缺；其次，廣東省當局亦表示，東江流域水資源開發利用率已達28.6%，接近「安全紅線」33%。在這兩大因素夾擊下，不論是本港或是廣東省早晚亦要開拓更廣闊的供水策略。香港若過度依賴東江水，也會增加廣東省的負擔。

在芸芸選項中，海水化淡不但可提高本港用水自給比率，亦是甚具潛力產業化的技術。隨着2018年將軍澳海水化淡廠工程動工，雖然政府預料第一期海水化淡廠只能提供5%食水供應量，但在全球人口膨脹、極端氣候愈見頻繁的影響下，海水化淡不但可以緩解東江水資源緊絀，也是國際間穩定供水的常見選項。相較新加坡和以色列兩大海水化淡技術出口國，縱然本港進度只屬起步階段，但港府仍要抱有長遠宏觀規劃，逐步追趕國際潮流，並增撥資源投放到水資源技術研發。這不但可將東江水資源緊絀化危為機，更可將技術出口至國外，令本港產業結構更見多元化。