方國珊｜加強建設社區藥房　共建可持續「健康香港」

早前醫務衛生局公布公營醫療收費改革詳情後，多個關注團體指出，基層市民及低收入家庭或將負擔更重的經濟壓力，因費用而拖延乃至拒絕就醫，致使病情惡化；取藥方面，長期病患者憂心新收費標准導致的額外支出，及每次配藥縮減至四星期故需頻繁前往醫院的不便。



針對上述問題，筆者認為，一方面需要加快對社區藥房的建設並做好相關宣傳，另一方面要協同地區組織加強對市民的幫助和引導。唯有積極對接政策並在實踐過程中不斷優化工作細節，方能助力本港醫療系統實現長期向好發展。

加快建構社區藥房體系 減低患者就醫取藥負擔

近年來，由非牟利機構或藥劑師團體營運的社區藥房不斷增加，為市民提供處方/自費藥物配售、藥物諮詢、小病小痛諮詢等服務。慢性疾病或輕症患者（如傷風感冒、偶發性腹瀉）可以較為及時地在社區藥房獲取健康建議，與可負擔的藥物支援。

筆者贊同當下應加強地區康健中心與社區單位的協作，突顯社區藥劑師的角色，以協助市民辨識病情及選擇適當醫療資源，減低公營醫療系統的壓力。亦希望有關部門儘早建立藥劑師與醫生互相轉介制度，幫助有需要的病人獲適切跟進，減低患者診療期間面對的種種負擔。

關愛隊應積極引導 為市民排憂解難

此次公營醫療收費改革旨在更精準地資助弱勢社群。為了幫助市民理解並應對政策變化，筆者建議關愛隊在日常服務的同時，做好相關答疑和引導工作。譬如，為當區居民解釋新標準下不同群體可豁免或需支付的費用，協助基層市民和低收入家庭申請減免項目，加強對社區藥房的宣傳等。

與此同時，還可以向市民介紹「慢性疾病共同治理先導計劃」。該計劃目前包含糖尿病、高血壓篩查服務及血脂檢查，能夠幫助市民及早預防長期病及減少相關併發症，實現「一人一家庭醫生」的個人化基層醫療服務，提升參與者的自我健康管理能力。筆者認為，通過持續推廣及鼓勵參與上述計劃，我們有望扭轉現時「重治療、輕預防」的醫療體制和觀念，逐步建立一個可持續的醫療系統。

可持續醫療惠民生 共築健康新常態

目前，本港公營醫療服務的政府資助率達97.6%，可媲美北歐高福利國家的公帑承擔比例，較新加坡的公帑支出高出一半有餘。然而，隨著人口老化、醫療通脹等挑戰加劇，有序引導並改變市民的求醫習慣已成為當下政府工作的新重點。基層醫療委員會委員林正財醫生指，公立醫院收費改革只是大藍圖中的一塊拼圖，當中亦包括基層醫療、改善收費透明等，整體希望令醫療系統持續發展。

筆者認為，在醫療改革的過程中，政府與民眾之間尚有很多需要溝通協調的地方，有關部門的工作者在處理日常事務的同時，應做好「傾聽」、「觀察」的工作，及時反映政策推行中遇到的困難，提出可以優化的細節，從而加強對「貧、急、重、危」病人的全方位保障，齊心建構「健康香港」。

作者方國珊是西貢區議員、環保北關愛隊隊長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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