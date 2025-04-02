來稿｜醫療改革急市民所急　同時也需要跨局支援基層

來稿作者：張景宜



近日，醫療改革議題再次引發社會熱議，其中不少聲音認為改革的同時應該更關注基層市民的實際需要，尤其是醫療及社會福利的配套措施。有意見建議政府或相關機構可以設定年度的醫療護理津貼限額，例如，每位合資格基層病人每年享有一定次數的免費遙距醫療或線上醫護諮詢服務，超出限額後則提供優惠價格，藉此減輕基層病人的經濟負擔，並提高醫療服務的可及性。此外，本地醫療機構亦可合作開發專屬的遙距醫療系統，讓病人隨時隨地獲得快捷、便利及有效的醫療及護理服務。同時，社工諮詢亦可透過視像或電話方式進行，對行動不便的長者或慢性病患者尤其適用。

除了醫療服務本身，往返醫院的交通費用對不少基層家庭而言亦是一筆不小的負擔。建議政府可以考慮以定額或實報實銷的方式，向家屬提供往返醫院探訪病人的交通津貼，每次探訪資助金額建議設定於50至100港元之間，並透過簡便的電子系統登記及申請，節省行政程序。此外，醫院亦可積極與公共交通機構合作，推出往返醫院的特惠車票，進一步減輕家屬的經濟負擔。

社會福利方面，社工人手不足一直是醫療及社會服務領域亟待解決的問題。政府應明確增加社工人手的資源，尤其是醫務社工，以緩解現時醫管局醫務社工的短缺問題。有社福界倡議，每個病房最少需配置一名專職社工，逐步推廣至全港各醫院，並進一步在醫院內組成專責的社工支援小組，專門處理病人的心理輔導、家庭支援及社區轉介等問題，提升病人康復的整體成效。

對癌症病人的援助方面，政府與藥廠可加強合作，鼓勵有需要人士多使用針對癌症病人的藥物優惠計劃，向經濟能力有限的癌症患者提供特惠折扣，並透過藥廠的企業社會責任計劃，吸引更多公眾支持這類措施。同時，政府亦應為癌症康復者提供就業再培訓或技能提升課程，並鼓勵企業提供彈性工時或兼職工作崗位，聘用癌症康復者的企業更可獲得稅務優惠或財政資助，以協助癌症康復者順利重新融入社會，重投職場。

此外，有建議提出可為55歲以上患有慢性病的人士，提供每年5000元的強積金供款援助，政府或慈善基金可透過強積金計劃自動存入病人帳戶，簡化行政程序。對於年輕人士（25至35歲），則建議政府或僱主每年額外投入1%強積金供款，以鼓勵他們盡早規劃退休生活，同時政府亦可提供每年最多一萬元的免稅優惠，進一步推動年輕一代加強退休儲蓄的意識與行動。

當然，在推行上述措施時必須注意財政的可持續性，建議政府可先選定局部地區或特定群組試行，待評估成效及財政負擔後再逐步推廣至全港。此外，醫管局、勞福局、藥廠及社福機構之間，必須加強跨部門協調，避免資源重疊及浪費。最後，政府亦應建立完善的政策評估與追蹤機制，定期檢視政策成效，適時調整津貼的額度與範圍，以達致最佳的社會效益。

作者張景宜從事公關行業，曾於新加坡電視台和本地媒體擔任編導。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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