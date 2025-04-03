來稿｜特朗普加徵汽車關稅無助美國經濟復興

來稿作者：楊華勇



美國總統特朗普宣佈自2025年4月2日起，對所有進口汽車徵收25%的關稅，聲稱此舉將為美國帶來高達萬億美元的稅收收入，並稱關稅政策將是「永久性」的。特朗普的語氣堅決，宣告這是為了保護本土汽車產業，創造就業機會，甚至以「美國解放日」形容這個政策的實施。

這場關稅戰不僅無法實現特朗普所謂的「讓美國再次偉大」，反而將進一步傷害美國本土汽車產業、加劇通脹壓力、損害消費者利益，並引發全球多邊貿易體系的動盪。特朗普的關稅政策對美國經濟復興無益，反而會帶來負面影響，比如增加消費者負擔、損害本土產業、引發貿易戰等。需要指出關稅對供應鏈的影響，特別是汽車行業的全球化特性。美國車企依賴進口零部件，關稅可能導致成本上升，影響競爭力。

美國汽車產業早已形成「北美生產+全球部件」的供應鏈網路。以福特F-150為例，其發動機產自墨西哥，變速箱來自德國，電子系統依賴亞洲晶片。25%的關稅將直接衝擊這類成熟產業鏈，導致整車成本激增。波士頓諮詢研究顯示，全供應鏈回流美國將使汽車成本上升30%，遠超關稅保護力度。

根據布魯金斯學會測算，若全面實施25%汽車關稅：新車均價將上漲$6,400，導致年度銷量減少130萬輛；二手車價格隨之攀升15%，影響60%的購車人群；家庭年均交通支出增加$1,200，相當於削減0.8%的可支配收入。

歐盟已擬定反制清單，涵蓋：對美威士卡徵收50%關稅（年貿易額37億美元）；提高醫用設備關稅（影響美企如強生、美敦力）；暫停數位服務稅談判（威脅科技巨頭利益）；彼得森研究所類比顯示，全面貿易戰可能使美國GDP損失0.8%-1.5%。

中國通過新能源汽車准入制度反制：要求動力電池當地語系化率提升至90%（當前為70%）；資料安全審查延長至18個月（影響特斯拉FSD落地）；稀土出口管制（美70%的電機用稀土依賴中國）。

真正的產業競爭力源於創新生態的培育，而非關稅壁壘的堆砌。美國若能在電池化學、車用AI晶片、氫燃料存儲等關鍵領域革新，其產業優勢將不再依賴關稅保護。在1980年代，日本汽車製造商如豐田、本田憑藉高品質、低油耗的車輛迅速佔領美國市場，導致美國三大汽車製造商（通用、福特、克萊斯勒）陷入危機。美國政府採取了貿易限制措施，如自願出口限制（VER），要求日本自動限制對美汽車出口數量。同時，美國汽車業通過技術創新、提高生產效率、引入日本的管理方法（如精益生產）來提升競爭力。最終，美國汽車業恢復了一定的市場份額，並在某些領域重新取得優勢。

1980年代的經驗表明，真正的產業復興來自技術-制度-組織的協同進化。當前汽車產業面臨百年未有之變局，單純的貿易保護如同試圖用馬鞭駕馭高鐵。美國需要啟動「新曼哈頓計畫」：在固態電池、量子計算輔助設計、車路雲一體化等領域建立絕對優勢。正如日本車衝擊倒逼出精益生產革命，今日之挑戰應催生更深刻的產業範式變革。關稅之牆終將坍塌，唯有創新熔爐能鍛造未來競爭力。當前挑戰實為轉型契機，決策者需著眼十年後的產業圖景，而非短期的政治表演。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者個人意見，不代表香港01立場。



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