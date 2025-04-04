來稿｜拓展海島遊提升旅遊業競爭力

來稿作者：龍子明



發展局首次推出三個旅遊及康樂「片區」項目，涉及前南丫島石礦場、南大嶼生態康樂走廊、白泥及尖鼻咀項目，暫定的土地招標時間分別為2026年下半年、2027年和2028年年初。其中，前南丫島石礦場將發展為別墅、度假村酒店、豪華露營區等，擬議地積比約0.17至2.3倍，總樓面約45.2萬平方呎，還會加入低密度住宅，以及兩個可供發展的水體。3個項目均位於島嶼或近岸地點，周邊屬鄉郊地帶，擁有豐富的天然資源及水體。

發展局將就有關項目邀請市場提供意向書，為期三個月，本月14日將舉行三場簡介會。今次是特區政府近年首次推動打造新的旅遊及康樂「片區」，着力善用企業參與和市場力量落實安排。

香港擁有珍貴獨特的海島海岸資源，行政長官在2024年施政報告宣布，在香港推廣島嶼及海岸旅遊。文化體育及旅遊局去年發表的香港旅遊發展藍圖2.0提出，拓展海島旅遊，協助私人機構與政府部門認真研究並落實發展各種海島相關旅遊設施。

特區政府近期公佈的三大離島旅遊區規劃，是推動島嶼經濟多元化、提升旅遊業競爭力的重要舉措。這一規劃體現了政府在後疫情時代重構旅遊產業佈局的戰略思維。香港旅遊經濟長期依賴維港兩岸與迪士尼等傳統地標，但過度集中的遊客流量導致城市承載力逼近極限。維港兩岸日均客流密度達每平方米12人（銅鑼灣崇光百貨週年慶期間突破每平方米20人），超過東京銀座每平方米8人的舒適閾值。

這種超飽和狀態使旅遊經濟陷入「流量詛咒」：2019年訪港旅客超6500萬人次，但人均消費較2014年下降18%，呈現「量增價跌」的內捲趨勢。尖沙咀廣東道租金成本佔奢侈品店營收45%，倒逼品牌壓縮體驗空間轉為倉儲式賣場。彌敦道藥妝店密度達每公旺32家，形成「旅遊特供商業帶」，本土社區商業生態被「流量詛咒」替代。孤獨星球（Lonely Planet）將香港從「文化深度目的地」降級為「快閃購物中轉站」。

離島開發本質上是將旅遊空間從單核向多中心網路轉型。離島特有的慢生活節奏重構時間感知，心理學研究顯示，三天離島停留可使壓力激素皮質醇降低27%，效果超城市周邊遊兩倍。

年輕一代的視野更為廣闊，且出行需求更加多元。他們更注重文化旅遊和特色旅遊，以往備受推崇的「購物之旅」已經不再是其首選。青年一代遊客更注重離島遊，離島相比繁華的市區，提供了自然風光和寧靜的環境，適合拍照和放鬆。年輕一代喜歡冒險和探索，離島通常有徒步路線、水上活動等，符合年輕人的興趣。青年一代的離島熱絕非簡單旅行偏好轉移，離島正從地理概念升維為精神符號——這裡是重構生活方式的入口。

離島游本質上是在全球城市競爭語境下重構香港的空間價值，香港完成了從「城市空間」到「文明介面」的驚險躍遷。這不僅是旅遊業的轉型，更是海洋文明時代的城市範式革命——在這裡，每座離島都是重寫全球規則的微型實驗室。

作者龍子明是香港青年交流促進聯會創會主席兼永遠會長。文章僅屬作者個人意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。