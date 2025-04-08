來稿｜應對關稅貿戰　供應鏈須優化升級

來稿作者：袁尚文



大眾近日最關注的新聞當然是美國總統特朗普公布對全球185個貿易夥伴，開徵不同百分率的「對等關稅」，為全球貿易和經濟投放極大的震撼彈，相信對從事進出口，電商和採購等企業最受影響，也很可能掀起一場前所未見的全球貿易大戰，重塑環球經濟。

其實，近幾年全球貿易格局在關稅壁壘的陰影下劇烈震盪，傳統供應鏈模式正面臨顛覆性挑戰。美國對中國商品加徵的關稅覆蓋價值數千億美元貨物，加上地緣政治風險，迫使企業重新審視供應鏈策略。供應鏈優化升級已是企業生存和保持競爭優勢不可或缺的方案。

而且，關稅貿易戰直接提高了跨境商品的成本，使許多企業的供應鏈受到不同程度的影響。例如，某些原材料和零部件的進口成本上升，導致企業不得不尋找新的供應來源。此外，貿易壁壘還可能引發物流和運輸延誤，增加庫存壓力，進一步削弱企業的競爭力。市場的不確定性使企業難以預測關稅政策的未來走向，增加了經營風險和對未來經濟前景的擔憂。

要應對和突破未來關稅貿戰的多重挑戰，企業必須多方面優化升級供應鏈管理策略。筆者認為，關稅貿易戰暴露了依賴單一地區供應鏈的風險。企業應尋求在多個地區建立供應鏈網絡，降低因關稅變化而產生的成本影響，包括可以將生產基地從受高關稅影響的地區轉移至關稅較低或免稅的地區，例如Nike在全球設立了多個生產基地。面對貿易戰的影響，耐克重新部署生產基地以減少關稅成本。同時，Nike還在這些地區引入技術升級，提高生產效率。

再者，企業需要採取靈活的供應鏈策略，以便快捷應對政策變化。這包括提升供應鏈的可視性（Visibility），通過技術手段實現對物流、庫存和交付的實時追蹤，從而做出快速反應。沃爾瑪（Walmart）利用大數據和人工智能技術，建立了強大的供應鏈監控系統。面對貿易壁壘，沃爾瑪可以快速調整物流路徑和庫存管理策略，確保商品供應的穩定性。

供應鏈數字化更是企業未來成功的方向。企業可以通過應用大數據分析、人工智能和區塊鏈技術，提升供應鏈的效率和透明度。例如，大數據技術可以幫助企業預測市場需求，優化庫存管理；區塊鏈技術則能提高供應鏈的安全性和追溯性。馬士基（Maersk）與IBM合作開發的區塊鏈平台已被廣泛應用於全球供應鏈管理。該平台提高了供應鏈透明度，縮短了物流周期，幫助企業應對貿易壁壘帶來的不確定性。

為降低關稅影響，企業可以尋求本地供應鏈解決方案，減少對進口原材料和零部件的依賴。雖然本地供應可能略微增加初期成本，但能有效降低政策和物流風險。企業還可以與其他商家建立合作夥伴關係，共享資源，降低風險。例如，物流企業可以聯合建立區域配送中心，共享運輸和物流配送網絡，提升效率。

總括而言，關稅和貿易戰對環球供應鏈造成巨大挑戰，但也為企業提供了優化升級的契機。通過地區多元化、數字化轉型、靈活管理和本地化供應等策略，企業可以降低政策風險，提升供應鏈的效率和競爭力。這些升級再造的措施不僅有助於應對關稅貿易戰帶來的短期影響，還能為企業的長期發展奠定堅實基礎。企業在應對挑戰的同時，應積極尋求創新機會，打造更具韌性和適應性的供應鏈，為全球市場中的競爭提供強而有力的支持，持盈保泰，再創佳績。

作者袁尚文博士是香港理工大學專業及持續教育學院高級講師及組合課程統籌。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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