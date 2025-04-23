筆凱．傑語｜香港如何破解低生育率困局？

來稿作者：郭凱傑



近日，香港社會熱議取消2,500元學生津貼一事，更有不少人將此與政府的2萬元新生嬰兒獎勵相提並論，質疑當局的政策矛盾。不過，相對這些零散的補貼，香港的生育問題才是真正值得社會關注的焦點。

2024年香港的出生數字略有回升——全年共有36,767名嬰兒出生，較2023年增加大約10%。然而，粗出生率依然停留在0.8的低水平，遠低於維持人口穩定的2.1。更令人憂慮的是，這波小幅增長可能只是疫情後延遲生育的短期現象，而非長期趨勢的逆轉。香港人為何不願生育？答案或許可以從其他發達地區的經驗中找到線索。

國際經驗：補貼只是開始

許多低生育率國家早已意識到，單純的現金獎勵難以真正提升生育意願。以韓國為例，其生育政策不僅提供首胎約1.17萬港元的補助，更在嬰兒成長的前三年持續發放津貼，累計可達13.1萬港元，遠超香港的一次性2萬元。此外，韓國還推出育兒假、托兒補貼等配套措施，試圖減輕父母的長期負擔。

新加坡的做法同樣值得借鑒。當地政府不僅提供高額生育獎金（首兩胎每名5.9萬港元，第三胎7.7萬港元），更將生育支援與住房政策掛鉤，例如優先分配組屋給育有子女的家庭。這種「現金+住房+社會服務」的組合拳，讓年輕夫婦在考慮生育時，能更全面地評估經濟與生活壓力。

香港的困境：成本高、支援少

相比之下，香港的生育政策顯得零碎。有銀行統計指出，在香港養育一名孩子至22歲，平均需花費逾620萬港元，其中教育、住房及醫療開支佔比最高。然而，現行政策並未有效降低這些核心成本。例如，香港的住屋問題長期未解，年輕家庭難以負擔足夠的居住空間；托兒服務供不應求，許多雙職父母不得不依賴外傭或長輩協助，進一步增加育兒壓力。

此外，香港的工作文化亦不利生育。長時間加班的文化加上職場普遍缺乏彈性安排，使許多潛在父母擔心生育會影響事業發展。雖然政府近年推出男士侍產假，但僅有短短數天，遠不足以分擔育兒責任。這些問題絕非單靠2萬元獎勵就能解決。

從短期補貼到長期支援

要真正提升生育意願，香港需要更系統化的政策思維。首先，現金補貼應從一次性獎勵轉向分階段支援（不少市民此前就指出兩萬元實際上聊勝於無），例如參考韓國的做法，在兒童成長的不同階段提供津貼，減輕家庭長期負擔。其次，政府應持續加強托兒服務，擴大幼兒托管名額，並鼓勵企業推行彈性工作安排，讓父母能兼顧事業與家庭。

更重要的是，香港必須將生育政策納入更廣泛的人口戰略。低生育率不僅是家庭選擇的問題，更關乎未來勞動力供應與經濟發展。如果人口持續萎縮，香港的金融、創科甚至安老產業都將面臨人才短缺的危機。因此，政府需從產業規劃、教育投資、移民政策等多方面入手，確保香港長期競爭力。

沒有人，何來未來？

歸根結底，生育率不僅是數字，更反映一座城市對未來的信心。香港若希望打破低生育率困局，就不能僅靠零星的補貼，而必須正視背後的結構性問題——高房價、長工時、支援不足。唯有從政策、社會文化到經濟環境全面改革，才能真正讓年輕夫婦敢生、願生、養得起。否則，當人口持續下跌，香港的繁榮與活力也將隨之消逝。

作者郭凱傑是團結香港基金副研究總監、政府諮詢委員、大專講師及顧問、專欄作家。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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