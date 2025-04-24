來稿｜促進戰略物資多式聯運　鞏固香港航運樞紐地位

來稿作者：于承忠、袁尚文



香港作為國際貿易樞紐的優勢，一直建基於其完善的物流基建、高效的通關制度及靈活的營商環境。隨著全球貿易格局急速變化，香港正積極優化貿易便利措施，以鞏固其戰略地位。特別是在2024年施政報告中提出的重要舉措，計劃將航空轉運貨物豁免許可證安排擴展至其他多式聯運模式，標誌著香港貿易便利化進入新階段。

上週，運輸及物流局提出五大策略性方案以配合行業轉型。首先是開拓新興市場，包括中南美、大洋洲及東盟等地區；其次是加強與粵港澳大灣區港口協作，共同開拓新貨源；第三是放寬部分貨物的出入口許可證要求，促進中轉貿易；第四是深化與國際港口和船舶合作；最後是擴大航運及航空網絡。這些措施均旨在為香港物流業開闢新機遇。

現行轉運限制與改革需求

目前，香港實施全面的戰略性物品管制，同時確保先進科技可合法自由流通。現行「特定戰略物品航空轉運貨物豁免許可證方案」（SCRTEX）僅在香港國際機場貨物轉運區內運作， 准許註冊營運商處理附表一戰略性物品的空運至空運轉運，而無需申請個別許可證。 然而，該計劃僅限於空運模式，限制了香港作為全面轉運樞紐的潛力。

據香港運輸物流學會（CILTHK）物流政策委員會的最新研究顯示，香港在全球半導體貿易中扮演關鍵角色，佔全球半導體出口的20%。研究更指出，中國半導體市場年度進口額達3,000至5,000億美元，出口額更高達5,000至6,000億美元，反映香港作為戰略性貿易樞紐的巨大發展潛力。

其中一位受訪者，任職於跨國通訊科技企業的倉儲與運輸總監強調，擴大轉運靈活性的重要性：「目前，我們通過 香港向超過170個國家出口製成品。雖然我們對現行安排感到滿意，但聯運提單僅適用於沒有本地地址的實體。我們希望轉運條例的靈活性可以擴展至空運、海運、鐵路 和公路的多式聯運。」

多路並進促便利

與此同時，香港運輸物流學會建議推行「認可倉庫計劃模式」，這一創新方案透過結合先進科技與嚴謹管理，在便利貿易與安全管控之間取得平衡。該模式要求設施配備24小時閉路電視監控、完善的庫存管理系統及專門處理區域，並輔以區塊鏈技術、實時追蹤等創新科技應用，確保戰略性物品在各種運輸模式中都能安全高效處理。

值得注意的是，新加坡和韓國的成功經驗為香港提供了重要參考。新加坡透過其保稅倉庫系統有效管理戰略性物品，而韓國則依託多式聯運網絡促進相關貿易。這些案例印證了完善的制度框架對推動貿易便利化的重要性。

運輸及物流局局長陳美寶強調，面對當前挑戰，政府將與業界攜手同行，協助業界適應市場轉型。局方提出的具體措施包括擴展跨境一鎖計劃、自由貿易協定中轉貨物便利計劃，以及空陸鮮活產品專屬快線等，充分展現政府推動貿易便利化的決心。

把握機遇創未來

展望未來，香港必須充分利用「一帶一路」倡議和粵港澳大灣區發展帶來的機遇，發揮自由港優勢。透過創新科技應用和優化通關措施，香港可進一步強化其作為國際貿易及物流樞紐的地位。在全球貿易環境快速演變的今天，持續創新和優化才能確保香港在國際貿易舞台上保持領先地位。

這些舉措不僅有助於提升香港的貿易效率，更能為本地物流業開創新機遇，推動整體經濟發展。隨著多式聯運發展計劃的逐步落實，香港作為國際貿易樞紐的優勢將得到進一步鞏固，為未來發展奠定更堅實的基礎。

作者于承忠博士是香港理工大學航運研究中心顧問，袁尚文博士是香港理工大學專業及持續教育學院高級講師及組合課程統籌。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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