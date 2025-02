來稿｜負責任航運——航運業邁向可持續發展的關鍵

來稿作者:黎基雄、于承忠



在全球化的今天,航運業作為國際貿易的重要支柱,承載著全球90%的貿易量。隨著國際貿易規模不斷擴大,航運活動對環境、資源、社會、健康和人類生活質量造成的負面影響也日益顯著。面對這些挑戰,聯合國將「負責任消費和生產」列為17個可持續發展目標(SDGs)中的第12項目標(SDG 12),呼籲全球共同推動負責任的消費和生產模式。在此背景下,負責任航運(Responsible Shipping)應運而生,成為航運業實現可持續發展的重要途徑。

SDG 12強調透過提高資源使用效率、發展可持續基礎設施、創造綠色就業機會等方式,促進經濟增長與環境破壞脫鉤。對航運業而言,這意味著必須在保持經濟效益的同時,積極應對環境污染、資源消耗等問題。負責任航運正是航運業落實SDG 12的具體實踐,它要求航運企業在整個航運過程中,從設計、營運、管理到治理各個環節都秉持負責任的理念。

我們的研究總結出負責任航運的概念涵蓋了七個核心要素,即所謂的「7R」:負責任的政策和程序(Responsible Policy and Procedure)、負責任的文件處理 (Responsible Documentation)、負責任的採購 (Responsible Procurement)、負責任的服務和產品 (Responsible Services and Products)、負責任的回收 (Responsible Recycling)、負責任的設計和合規(Responsible Design and Compliance)、以及負責任的報告 (Responsible Report)。這些要素構成了一個完整的框架,指導航運企業在日常營運中落實負責任航運。

具體而言,負責任的政策和程序要求企業建立負責任消費和生產的願景與文化,例如馬士基(Maersk)制定了明確的碳中和目標,承諾到2040年實現淨零排放(Net Zero),並將這一目標融入企業文化和日常營運中;負責任的文件處理強調無紙化和一體化的航運文件處理,如使用區塊鏈技術的全球航運商業網絡(GSBN)平台,實現訂單配對、在線支付、電子發票等全程無紙化操作;負責任的採購著重於供應鏈風險管理和可持續發展,比如優先選用符合環保標準的船用燃料供應商,並定期評估供應商的環境表現;負責任的服務和產品確保高效、安全的貨物運輸,如採用智能溫控系統的冷鏈物流服務,既確保食品安全又減少能源浪費;負責任的設計和合規致力於減少環境損害和資源消耗,例如設計和採用新型節能船型,如配備空氣潤滑系統的環保船舶,可減少15至20%的燃料消耗;負責任的回收關注設備、設施和資源的循環利用,如建立完整的物流包裝回收體系,包括木托盤(卡板)維修再利用、集裝箱循環使用,以及廢棄船舶的環保拆解、回收及處置;負責任的報告則確保資訊透明度和問責制,如定期發布可持續發展報告,詳細披露企業在環境保護、社會責任等方面的具體措施和成效指標。

負責任航運對各利益相關者都具有重要意義。對航運企業而言,採納負責任航運不僅能提升營運效率、降低成本,還能增強企業競爭力和聲譽。例如,透過採用清潔能源、優化航線設計等措施,企業可以顯著減少燃料消耗和排放,同時提高營運效率。採用電子化進行文件處理,不僅能降低成本,還能提升服務品質。例如:

1、對託運人和收貨人而言,負責任航運意味著更可靠、更環保的運輸服務。隨著消費者環保意識的提升,越來越多的企業在選擇物流服務商時會考慮其環境和社會責任表現。負責任航運能夠滿足這些企業對可持續供應鏈的需求。

2、對政府和監管機構而言,負責任航運是實現環境保護和可持續發展目標的重要手段。透過制定相關政策和規範,如硫氧化物排放限制、能源效率設計指數(EEDI)等,推動航運業向可持續的方向發展。

3、對港口和沿海社區而言,負責任航運有助於減少環境污染,改善空氣質素,保護海洋生態系統。例如,使用岸電技術(Shore Power)可以顯著減少船舶在港期間的廢氣排放,改善港口周邊空氣質素。

4、對航運業員工而言,負責任航運意味著更好的工作條件和職業發展機會。透過提供培訓、改善工作環境、加強安全管理等措施,提高員工福祉和職業滿意度。

隨著全球對可持續發展的重視日益提升,負責任航運面臨著來自法規要求、客戶壓力和行業規範等多方面的推動力。國際海事組織(IMO)、歐盟等機構相繼出台相關政策法規,如"溫室氣體排放策略"、碳排放交易系統等,要求航運業採取更積極的環保措施。

航運業也在積極響應這些要求。許多航運公司已開始發布可持續發展報告,披露其在環境保護、社會責任等方面的努力。行業協會如責任航運倡議(RSI)、可持續航運倡議(SSI)等也在推動行業標準的建立和實施。

展望未來,隨著科技的進步,負責任航運將呈現出四個主要發展趨勢:排放和污染控制、能源效率提升、營運效率優化以及生態保護。這些趨勢將推動航運業進一步提升其可持續發展水平。負責任航運不僅是一種經營理念,更是航運業實現可持續發展的必經之路。它要求航運企業在追求經濟效益的同時,也要充分考慮環境和社會影響,實現經濟、環境和社會效益的平衡。隨著各方持續努力,負責任航運必將為全球貿易和可持續發展做出更大貢獻。

作者黎基雄講座教授是香港理工大學航運研究中心主任, 于承忠博士是香港理工大學航運研究中心顧問。文章僅屬作者意見,不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿,來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用,恕不通知。