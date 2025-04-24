楊莉珊｜杭州能香港為什麼不能？

杭州與香港同為祖國不可分割的組成部分，但歷史背景、法律體系和社會制度存在差異。香港實行「一國兩制」，其獨特優勢源於中央賦予的特殊地位。杭州作為內地城市，實現快速發展，體現了內地的制度優勢。中央始終支持香港融入國家發展大局。兩地發展路徑雖有不同，但都共同譜寫中華民族偉大復興的華章。



香港作為大灣區內最高度開放和國際化的城市，以國際金融、交通、貿易中心、航空樞紐地位和專業服務享譽全球。一方面，香港將促進和支援區內經濟發展，提升大灣區在國家雙向發展中的角色和功能；另一方面，推動香港優勢產業在大灣區發展，發揮香港優勢，服務國家所需。香港在廿一世紀的AI競賽中將會是缺席抑或只是遲到，視乎香港是否先讀懂杭州和深圳是如何締造一間又一間創科奇蹟。杭州能香港為什麼不能？其實蘊含：香港的優勢超越杭州等內地城市，杭州等內地城市能香港為什麼不能？

「杭州六小龍」指的是遊戲科學、深度求索（DeepSeek）、宇樹科技、雲深處科技、強腦科技和群核科技六家企業，它們都是杭州近兩年崛起的在業內具有重要影響力的「科技新貴」。它們都是杭州近兩年崛起的在業內具有重要影響力的「科技新貴」：宇樹科技（Unitree）研發的機器人受邀參加2025蛇年央視春晚，深度求索主攻大模型研發與應用，遊戲科學（Game Science）推出國產首款3A大作《黑神話：悟空》，強腦科技（BrainCo）致力於成為全球領先的非侵入式腦機接口技術解決方案供應商。

「杭州六小龍」何以在杭州集中出現？杭州做對了什麼？這是當前不少地方的問題。當將這個問題拋給DeepSeek大模型時，答覆中的20個字濃縮了最為簡要清晰的答案：數字經濟、創新生態、政策支持、人才資源、創業氛圍。浙江省發展規劃研究院課題組最新報告則給出「金木水火土」的五字訣：耐心陪跑的「真金白銀」、根深葉茂的「創新人才森林」、交匯融通的液態創新網絡、接續不息的「創新火種」、悉心厚植的創新沃土以及這五者的協同賦能的系統性生態。

《人民日報》2月10日發表文章說，媒體發出為什麼我們發展不出「杭州六小龍」等靈魂追問，這樣的追問很有現實意義。由此可以看出，「杭州六小龍」的出現不僅為中國各地樹立了打造良好營商環境的樣板，還具有信任和維護核心地位的政治價值。

國家去年已提出「人工智能+」行動，強調深化人工智能研發應用、打造具有國際競爭力的數字產業群。香港擁有「一國兩制」的優勢和國際化特點，同時匯聚內地和國際的數據，加上五所全球百強大學所匯聚的強大基礎研究實力，讓香港有條件進一步推動人工智能在港的前沿研究和落地應用，並發展成為人工智能產業國際交流協作的樞紐。面對國際大環境的變化，香港必須以變革回應挑戰、以創新驅動發展，以科技引領未來。把人工智能發展成為香港的關鍵產業，將讓香港跳出舊有的發展模式和框架，以新的經濟增長點為香港創造新的就業機會和增加收入，推動香港的經濟結構和產業發展邁向更多元和更高水準。

二十年來，曾經長年在國家內部的城市競爭力排名中金榜題名的香港，也已逐一被上海與深圳爬頭。「杭州六小龍」在內地激起新的創新熱情，又能否喚起香港的危機感？香港終於與時俱進，不僅有危機感，而且見賢思齊，歡迎「杭州六小龍」來港落戶或拓展業務，帶動香港的AI產業。

李家超訪問杭州並與「杭州六小龍」企業代表深入交流，標誌著浙港兩地合作邁入「雙向賦能」新階段。作為長三角數位經濟的創新引擎，杭州聚集了阿裡巴巴、海康威視、DeepSeek等科技巨頭，其產業數位化能力與香港國際化創新體系形成天然互補。香港不僅能為浙企提供國際融資、智慧財產權保護等專業服務，其作為「超級連絡人」的獨特優勢，更能助力內地科技企業打通東南亞及全球市場。

毫無疑問，李家超的杭州之行象徵了香港尋求突破。走訪杭州，親見「六小龍」，即使是來得晚也總好過沒出現。特首李家超率團考察杭州數字經濟高地，這趟跨越千里的取經之旅，恰似香港突破困局的生動隱喻。在中央全力支持下，香港正以「二次創業」的魄力突破傳統路徑依賴，主動對接長三角與粵港澳大灣區創新資源，將制度優勢轉化為科創動能。香港這座國際都會既要做國家「超級連絡人」，更要成為創新生態的建構者，在數位人民幣、智慧城市等新賽道開闢發展空間。香港的突圍之道，終須在背靠祖國與聯通世界之間找到最佳平衡點。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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