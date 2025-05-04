陳月明｜提升口岸服務擦亮香港旅遊「金字招牌」

「五一」黃金周假期將至，又是內地遊客來港旅遊的旺季，香港須因應內地遊客出遊和消費模式的轉變，作出相應地調整，把握好這一旅遊旺季的機遇，尤其應發揮好口岸的作用，提高口岸服務，發展口岸經濟，帶動新界北區的經濟繁榮。



在國家擴大內需戰略的引導之下，內地旅遊業發展暢旺，呈現持續增長之勢。根據國家文化和旅遊部最新公布的統計數據，今年首季，內地出旅人次達17.94億，按年增長26.4%，內地居民出遊總花費1.8萬億元人民幣，按年增長18.6%。根據香港本地的統計數據，訪港遊客人數超過1200萬，同比增長9%。在此趨勢之下，同時也受益於中央擴大內地居民來港自由行及「一簽多行」政策，香港業界估計，今年「五一」黃金周期間，訪港遊客人數將會比去年的76萬人次更多，希望政府能配合業界做好準備，把握住黃金周的重要商機。

值得一提的是，內地遊客來港旅遊的出遊和消費模式，在過去幾年間已經發生重大轉變，從過往以來港購買各類商品為主，轉變為深度體驗香港文化特色，從過往主要集中於市區維港兩岸的觀光旅遊，轉變為過關後即在各口岸周邊，轉乘本地交通工具前往各處景點，其中，新界鄉郊地區也有不少地點深受內地遊客喜愛，尤其是西貢的萬宜水庫東壩更已成為熱點的景點。新界北區多個陸路口岸周邊地區，有條件發展內地遊客來港後，首個消費熱點區域。

因應內地遊客旅遊消費模式的轉變，香港也須因時制宜，作出相應的調整，才能把握好商機，同時也給來港旅遊的遊客留下美好的印象，尤其是港深交界的各陸路口岸，更應發揮好接待內地遊客第一站的功能，積極推進口岸經濟，提供內地遊客所需要的各類消費服務。

作為重要的口岸城市，口岸經濟對整體經濟發展的重要性不言而喻，與香港僅一河之隔的深圳市，改革開放後45年來在經濟發展上取得的驕人成就，口岸經濟發揮了極為重要的作用，而深圳市亦十分重視口岸經濟，不論是口岸商場、公共設施、交通配套的硬件設施建設，還是為過往遊客提供貼心、暖心的便利服務方面，都有周全的考慮。深圳的各個口岸周邊的商圈，都有迎合香港市民消費習慣的精心安排，每逢重要節假日，還專門安排向過關遊客派送健康湯水，派發福袋、消費券，提供免費交通接駁等服務，讓遊客感到暖心，提升了消費的感受。

反觀香港的口岸，至今仍然只停留在通關、轉車的單一作用，社會各界，以及北區居民雖長期呼籲政府積極發展口岸經濟，但進展緩慢，至今未見明顯成效，更加未能讓口岸周邊地區，分享中央放寬內地居民赴港旅遊政策帶來的經濟和社會效益。

如果說，邊境地區的商場和基礎設施建設，需要較長的規劃、建設，短時間內很難作出重大的改變，那麼，透過強化口岸服務，增加交通轉乘服務，增設臨時市集，以及舉辦各類熱情接待遊客的暖心活動，則為可起到立竿見影效果的可行做法。

筆者建議，政府當局應積極聯絡北區的商場、商戶、食店，向過關遊客派發口岸附近各類消費、飲食及公共服務指南，為過境遊客提供消費資訊，同時可在口岸提供接駁前往附近商場、轉車站的接駁巴士，亦可在「五一」黃金周等旅遊旺季，舉辦歡迎遊客的暖心活動，派送來港旅遊紀念品，聯合業界共同推出餐飲、購物的消費券、優惠券，甚至可以考慮在香園圍口岸，利用好現有的空間，舉辦節假日集市，讓遊客到港後，可以第一時間享受香港特色的消費，增加香港對遊客的吸引力。筆者將會在北區區議會提出相關動議，期望盡早獲得區議會和區議員同事支持。

口岸經濟的重要性，值得政府重視，除了繼續加強規劃，在北部都會區發展建設中，引入更多口岸經濟的元素，提高口岸周邊的整體發展，也須加強口岸的各類資訊、旅遊、消費服務，讓所有到港旅遊的遊客，一進入香港，就有賓至如歸的感覺，擦亮香港旅遊的「金字招牌」，帶旺口岸周邊的經濟。

作者陳月明是立法會議員、打鼓嶺鄉事委員會主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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