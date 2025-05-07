來稿｜下屆立法會需要什麼樣的議員？

來稿作者：張景宜



隨着香港社會需求的日益多元化，立法會議員的角色正面臨重新定位的挑戰。立法會作為立法、監察和服務市民的重要機構，其組成和功能是否能夠契合現代社會的發展需求，直接影響到香港的治理效能和市民福祉，同時也是中聯辦和特區政府關切重點。

近月幾位來自北京的研調人員約見和訪問不少政界人士，明言部分議員的角色似乎偏離了其核心職責，不少只是積極參與一些象徵性或形式化的活動，例如開幕典禮和晚宴，卻沒有實質的地區工作，在議事堂也缺乏表現，這不僅影響議會的公眾形象，也削弱了他們在政策監察和立法上的實質功能。這種現象不僅是議員自身的責任，也反映出制度設計和執行上的不足。

立法會議員的核心職能應包括監察政府、維護公共利益、審議和通過法案，以及在地區為民服務。作為制度的設計者和執行者，中聯辦和政府有責任確保議員能夠切實履行其職責，避免角色功能被削弱。要實現這一目標，或許需要對議員的工作內容和考核機制進行全面的檢討和優化。

現屆立法會中，部分議員的表現展現了專業性和實事求是的態度，為未來議會的組成樹立了榜樣。例如，洪雯議員以深入研究和辯論能力在論政中脫穎而出，常見她在不同平台論政，也廣受好評。同樣，林哲玄醫生專注於醫護政策，充分體現了其專業背景的價值，有說他過份低調，較為專注在自身範疇，其實他的知識和經驗，正好與局方全力協作推動深層次改革。

未來的立法會組成應更加平衡和多元化，既要有專業性強的技術官僚，也要有貼近基層的地區代表。引入更多專業人士至關重要，例如來自醫療、法律、工程、教育等領域的專才，能為立法會注入多元化的視角和專業建議，提升議會的專業水平。同時，吸納前政務官也是一個可行的方向，因為他們曾在政府內部工作的前政務官熟悉行政架構和政策制定流程，能成為立法機關和行政機關之間的橋樑，促進政策的高效落實。此外，培育地區生力軍亦十分重要，例如長期扎根基層的地區工作者如李超宇和張美雄，他們能夠更好地反映民意，讓政策貼近基層需求。

為了確保議員履行職責，必須設立透明的監察和問責機制。量化表現是關鍵，可以根據議員出席會議、提出提案、發言次數和參與社區活動的數據進行評估。同時，必須強化問責機制，若議員未能履行職責，應有清晰的處理方案，包括向選區選民交代，甚至取消其議員資格。此外，應該加強市民對議員工作的監察，讓市民能夠直接了解議員的表現並對其進行評價，提升議會的透明度和公信力。

未來的立法會應更加明確其工作重點，例如改善民生、推動科技發展等。議員應結合宏觀政策視角與基層需求，通過跨界別合作，實現政策的全面性和可行性。這樣的政策方向不僅能讓議會更有效率，也能更貼近市民的實際需求，推動香港的長遠發展。

下屆立法會的組成應更加注重專業性與多元化的平衡，既要有專才提供專業建議，也要有基層代表反映民意。只有這樣，議會才能真正實現「監察政府、服務市民」的初衷，成為高效和具代表性的機構。希望中聯辦、政府和選民能在未來的選舉中共同努力，選出更具實力和責任感的議員，推動香港社會向更高水平發展。

作者張景宜從事公關行業，曾於新加坡電視台和本地媒體擔任編導。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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