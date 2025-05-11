黃冰芬｜「窮遊」何罪之有？香港旅遊不應「挑客」

近期香港旅遊業再迎復甦，「五一」期間遊客數量顯著增長。這本是好事，但坊間卻傳出一些陰陽怪氣的聲音——有人聲討內地旅客「窮遊」香港，認為其提振本港經濟有限甚至擾民。這樣的論調，實在是既短視又狹隘。



香港作為國際大都市，開門迎客無分高低端，「窮遊」「富遊」的遊客都應被歡迎，絕不能「挑客」。看看鄰近的深圳，之所以從小漁村發展成今日繁華都市，秉持的便是「來的都是客，來了就是深圳人」的開放理念。香港多年來也是開放包容地接納每一位遊客，成為促進繁榮興旺的核心動能。遊客的到來，本身就是對香港的認可與支持，不能因消費能力的差異而區別對待。

何況，所謂「窮遊」就一定是窮人嗎？以貌取人，瞧不起遊客，都要不得！如今，很多年輕人熱衷戶外旅行，用專業背包、高級帳篷去徒步露營，看似「窮遊」，實則追求一種旅行的深度體驗。同樣，那些選擇在香港「窮遊」的內地遊客，何嘗不是接地氣地感受香港，又或者是出於對旅行成本的合理規劃呢？許多人欣賞歐美的背包客現象，往往更看重的是旅行文化和生活態度。

即使從旅遊經濟角度，「窮遊」也有着不可忽視的價值。雖然「窮遊」旅客的直接消費可能相對較少，但他們在社交媒體上分享旅行經歷，也是為本港免費且廣泛的宣傳，有助於吸引更多遊客前來。這是一種無形且長期的收益。越來越多內地青年從網路看到香港小眾景點的「打卡」攻略而心動來港，帶動的不只是景點經濟，還有地區餐飲、零售等行業發展。

近兩年，本港積極推行「無處不旅遊」理念。為此，旅遊業界也須主動識變應變求變，與其一味依賴傳統旅遊模式和高端消費群體，不如努力提升整體旅遊體驗。比如，針對「窮遊」旅客的需求，開發更多高性價比的旅遊產品和住宿選擇，這方面可借鑑日本的膠囊旅館、台灣的青年旅社等。

全世界可能沒有哪個國家和城市會嫌棄所謂窮遊者，為何香港會出現這類聲音？背後折射的，或許是部分人對傳統旅遊經濟模式的過度依賴，以及對新興旅遊趨勢的不適應。本港旅遊業曾常年主打高端購物旅遊，但隨着遊客需求日益多元化，「特種兵旅遊」的興起打破了原有模式，一些人便難以接受。時代在發展，旅遊市場在變化，若想香港保持旅遊競爭力，就必須與時並進，應以更廣的胸懷接待各類旅客，以更多創新做法提升服務質量。

全世界可能沒有哪個國家和城市會嫌棄所謂的窮游者，為何香港會出現這種聲音？背後折射出的，或許是部分人對傳統旅遊經濟模式的過度依賴，以及對新興旅遊趨勢的不適應。香港旅遊業曾以高端購物旅遊為主，如今遊客需求日益多元化，「窮遊特種兵旅遊」的興起打破了原有的模式，一些人便難以接受。但時代在發展，旅遊市場在變化，香港若想保持旅遊競爭力，就必須與時俱進，以更包容的心態接納各類遊客，以更創新的方式提升旅遊體驗。

旅遊，本是一場心靈的交流與文化的融合，不應被金錢和偏見束縛。香港有着獨特的文化魅力和旅遊資源，理應成為讓所有旅客都能感受到溫暖與尊重的地方。摒棄對「窮遊」的偏見，以「好客之都」的姿態迎接八方來客，讓我們的香港旅遊業「再出發」。

作者黃冰芬是港區全國人大代表、全國港澳研究會會員、香港再出發大聯盟總主任。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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