來稿｜港澳工商界展現的不僅是商業智慧

來稿作者：周厚立



中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在澳門與工商界人士座談，夏寶龍強調，資本無國界，商人有祖國。哪一個企業的發展不是依託於祖國，沒有祖國的強大，哪來企業的發展；沒有國家的堅強後盾，就沒有企業的根。港澳工商界和企業家作為推動港澳經濟發展的主力軍，立場上要特別清醒、行動上要特別自覺，在風雨洗禮中淬火成鋼。大浪淘沙，在中華民族的歷史緊要關頭，大家要繼續發揚愛國愛港、愛國愛澳的光榮傳統，共同護航「一國兩制」實踐行穩致遠。

夏寶龍的話，令人想起已故領袖毛澤東的名言：「我們中國人是有骨氣的，許多曾經是自由主義者或民主個人主義者的人們，在美國帝國主義者及其走狗國民黨反動派面前站起來了。聞一多拍案而起，橫眉怒對國民黨的手槍，寧可倒下去，不願屈服。朱自清一身重病，寧可餓死，不領美國的『救濟糧』……我們應當寫聞一多頌、寫朱自清頌，他們表現了我們民族的英雄氣概。」

港澳工商界同樣表現了我們民族的英雄氣概，他們將自己和企業前進的羅盤對準祖國的星辰，與自己的人民同呼吸、共命運，因此才名垂青史，為後世景仰。

1978年，包玉剛的海上事業如日中天，手下有210艘船，船隊總噸位達到2,100萬噸，世界十大「船王」中排名第一。包玉剛依然情牽故土，更是在改革開放時期，為國家建設以及香港回歸作出了傑出貢獻。包玉剛亦在內地廣做慈善，捐資興建了北京兆龍飯店、寧波大學、上海交通大學包兆龍圖書館等。自1978年始，包玉剛即與內地造船廠簽署協議，訂購多艘船隻，推動中國船舶業走向世界。

早在上個世紀，霍英東為祖國運送了大批抗美援朝物資，冒險犯難，以命拼搏。與此同時，他還是國家「申奧」成功的一大功臣，幫助中國恢復在國際體育組織的合法地位。另外，據不完全統計，霍英東歷年對內地體育、醫療、教育、基建等的資金投入在一百億以上，而且全部是捐贈，並非投資。霍英東對國家是「只求付出、不求回報」，可以「大大聲」地說：從未賺過國家一分錢。

作為一位熱情的愛國主義者，莊世平創立了南洋商業銀行和澳門南通銀行，極大地推動了港澳和祖國內地金融業的改革與發展。他長期擔任全國人大代表、全國政協常委和全國僑聯副主席，積極參與國家大政方針的制定和重大事務的協商，為祖國現代化建設與改革開放事業建言獻策，作出了積極的貢獻，為國家引入數以十億計的僑界匯款和援助，胸懷所及屬於整個民族、整個國家。

晚年的查濟民愛讀詩，他依據陸遊「示兒」詩的原韻，將後兩句改為：「中華國族騰飛日，家祭毋忘告乃翁」，愛國之情，一生不渝。2000年，查濟民斥資1.6億元人民幣收購「杭一棉」。雖然「杭一棉」是中國最老紡織廠之一，但當時已是一家破產國企，這一收購行為對商人來說絕非明智之舉，「杭一棉」、「常一棉」，全是「蝕本貨」，改造花了不少錢，連兒子查懋聲也和他爭論錢為什麼不投向高新科技而要投入「夕陽工業」。但彼時年過八旬的查濟民在回應媒體採訪時表示，這一行為只是要證明紡織業不是夕陽工業。查濟民設立首個國家科技獎「求是基金」，推動科研事業，重獎科學家。查老更深層的想法是扶持國家產業，推動民族工業發展。

抗美援朝時期，曹光彪向國家貢獻醫療物資；改革開放初期，他是首位赴內地投資設廠的港商。他投資的寧波永新光學股份有限公司生產的光學鏡頭曾運用於「嫦娥」二號、三號和四號等航太工程。曹光彪熱心公益，內地的捐款超過三億元人民幣。多年內，曹光彪在內地創辦毛紡、彩色顯像管、房地產等大型項目，在內地總投資高達20多億元人民幣，他並不以個人的付出、得失為念，在曹光彪離世後，子女初步計算父親生前投資合資的內地項目大小逾五十項，幾乎沒有一項是賺過錢的。曹老不計得失，為九七香港回歸、為「一國兩制」作出貢獻，為港人社會留下美好回憶，他因此而感到自豪與欣慰。

陳偉南是香港潮屬社團總會各屬會及海內外眾多社會團體的榮譽或名譽會長。他創建香港潮屬社團總會，讓香港幾十個潮屬社團圓百年之夢，團結成一個大家庭，帶領16萬會員共同為國家發展、香港繁榮穩定、家鄉建設貢獻智慧和力量。

珠江口的潮水激蕩千年，港澳工商界以敢為人先的魄力，在歷史的驚濤駭浪中鑄就了民族精神的豐碑。1997年亞洲金融風暴席捲香江，香港企業家以「同舟共濟」的擔當，與特區共克時艱；2020年疫情突襲濠江，澳門工商界連夜調配物資保障民生。這種「敢教日月換新天」的膽識，正是嶺南文化「敢為天下先」基因的現代傳承。

在大灣區建設的藍圖中，港澳商界以「二次創業」的勇氣突破制度藩籬。橫琴粵澳深度合作區的跨境金融創新，前海深港現代服務業合作區的制度突破，處處彰顯著港澳商界「雖九死其猶未悔」的開拓精神。這種精神密碼，源自林則徐虎門銷煙的錚錚鐵骨，承襲孫中山「振興中華」的宏願，在新時代綻放出璀璨光芒。

港澳工商界的奮鬥史詩證明：當個人命運與民族復興同頻共振，商業智慧便能昇華為民族氣節。他們在國際商海中展現的不僅是商業智慧，更是中華文明「天行健，君子以自強不息」的精神座標。

作者周厚立是全國政協委員、香港島各界聯合會會長、香港潮屬社團總會會長。文章標題由編輯所擬，原題為「港澳工商界表現了中華民族的英雄氣概」。內容僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。