港澳辦主任夏寶龍星期二（4月15日）在香港全民國家安全教育日以視像致詞，相較去年對香港完成廿三條立法後的肯定和展望，今年正值特朗普政府發動關稅戰，以至巴拿馬港口交易風波未息，夏寶龍語氣明顯更為嚴肅。其致詞強調了中美之間的結構矛盾，值得香港回答如何在當前環境下作出貢獻。



「75年前，帝國主義侵略者把戰火燒到了新中國的家門口」，夏寶龍談到那場被迫打響了新中國的立國之戰，抗美援朝的歷史已經成為當今中美博弈的參照。「朋友來了有好酒，豺狼來了有獵槍」這句名言出自抗美援朝的歌曲，「中國人民深知，對待侵略者，就得用他們聽得懂的語言同他們對話，這就是以戰止戰、以武止戈，用勝利贏得和平、贏得尊重」更是國家主席習近平2020年抗美援朝70周年大會上的講話。

中美衝突非朝夕 抗美歷史的迴響

1950年10月，毛澤東論到朝鮮局勢，認為美軍搞垮朝鮮後縱然不渡過鴨綠江，中國東北也時常面臨威脅，美軍戰機更不停「誤炸」鴨綠江以北的中國領土。若然當時對朝鮮問題置之不理，美國必然得寸進尺，這是毛澤東名言「打得一拳開，免得百拳來」之由來。至於夏寶龍說「丟掉幻想」，同樣是來自毛澤東。新中國即將成立之際，美國國務卿艾奇遜發表《中美關係白皮書》，既對國共內戰的責任置身事外，同時又對中國共產黨加以批評。毛澤東因而發表包括〈丟掉幻想，準備鬥爭〉在內多篇檄文，剖析美國帝國主義的侵略本質，並告誡一些人不能處於被動，還沒有和帝國主義作長期鬥爭的決心。

夏寶龍在此時此刻大量引用抗美援朝的歷史，用意再明顯不過。糾纏於關稅數字或貿易逆差，只會把當前的中美博弈簡化成貿易摩擦，甚至以為可以在短期內化解矛盾。事實上，中美衝突的本質是根本性、結構性的矛盾，不是可以簡單通過談判或妥協解決。正如拜登領導的民主黨政府同樣對中國充滿敵意，特朗普只是作風更加魯莽、進取。即使四年後白宮再換人，美國的對華方針都不會出現根本性轉變。夏寶龍利用歷史強調美國的根本立場與意圖，既是在否定綏靖的可能，亦是從認識論的角度幫助香港社會抓緊定位，在世界百年不遇之大變局中找到自己的角色。

昔日貢獻作用大 香港優勢今何在

在抗美援朝時期，霍英東突破封鎖、運送戰略物資，這毫無疑問得益於香港特殊的政治和地理位置，是銜接東西方的自由港，才有機會為新中國建設作出貢獻。夏寶龍又提到改革開放後，香港人率先北上投資、創造無數「全國第一」的輝煌事蹟，那則在於我們已經累積了與國際接軌的市場運作經驗、充裕的資金與人才網絡。

對比上個世紀多次對國家戰略作出重要貢獻，當前中美競爭白熱化、全球產業鏈供應鏈重組、地緣政治風險急劇升高，我們無法不問的是，香港還可以發揮什麼作用？香港當然不可以成為朝鮮或者鴨綠江，被美國利用以對國家加以圍堵，但在不幫倒忙之外，我們難道沒有積極的作用嗎？目前「脫鉤斷鏈」風險增大，香港作為「超級聯繫人」的角色似乎受到挑戰。夏寶龍呼籲商界紮根香港、支持香港、投資香港，並把好的資源吸引到香港、留在香港，這既是對愛國情懷和企業責任的期許，但同樣令香港不禁反思，我們的獨特優勢還剩多少？在新環境、新挑戰下，香港是否找到新的定位與價值？

香港第一責任人 如何發展和改革？

在中央的慣常做法之中，要求從來不會只停留在口號層面，而往往具備方法論，蘊含着清晰的政策導向。這是為什麼總理李強主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，強調要實施好更加積極有為的宏觀政策。這也是為什麼特區政府是香港的當家人，治理香港的第一責任人，除了要履行好維護國家安全的憲制責任，也要切實解決發展改革中的矛盾和問題。商界要同舟共濟，邏輯上必然需要政府通過制定政策，扮演更積極的引導者和賦能者。

特朗普發起的經濟戰爭令國際格局丕變，多個政府都已動起來全力應對。在新加坡，繼總理黃循財發表演說後，國務資政李顯龍周一（4月14日）也擘劃他們的應對藍圖，包括如何主動外交、維護多邊體系、開拓新夥伴關係，如何從生活援助到企業轉型支持國民，以至承擔起心理建設和凝聚社會的責任。我們既然知道要丟掉幻想，面對美國的長期圍堵，香港就不應該以為可以置身事外，也根本沒有這個機會。特區政府這個當家人是否已經準備好發揮更強的調控和引領作用，以確保經濟韌性以及團結社會？