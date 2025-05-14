陳肇始｜莫忘誰在為吸煙付出代價

《2025年控煙法例（修訂）條例草案》近日在立法會首讀及二讀，社會各界對「控煙十招」的支持與反對意見持續交鋒。作為公共衞生學者，及曾任食物及衞生局局長、親身推動過禁止電子煙進口及銷售修例的過來人，我見證過太多控煙議題的輿論拉鋸，深知那些反對加強管制的論調往往存在薄弱之處。筆者希望以政策制定者的視角，揭開控煙議題的現實面紗，並從基層醫療的角度，帶大家看清：這場煙霧瀰漫的博弈背後，誰在默默為煙害承擔代價？



市民生命與健康無價 吸煙問題吞噬龐大公帑

每當談及控煙，總有人急著撥動算盤──計算煙草稅收增減、憂心旅遊零售業收益。但諸位可曾細想，當我們在數字堆打轉時，多少名港人因吸煙和二手煙而罹患嚴重疾病甚至致命？保障市民的健康是政府推行控煙政策的目標，公眾健康才是對社會及市民最大的利益。

反對者忽視吸煙為醫療系統帶來的沉重負擔，在現時的醫療制度便等同政府埋單。香港大學的研究指出，吸煙及二手煙造成的健康問題每年會導致約82億港元的經濟損失，包括公營醫療系統開支。吸煙相關疾病每年吞噬的公帑相當驚人，這還未計及無數家庭因為家人患上吸煙引致嚴重疾病而需承受沉重的負擔。

加稅令私煙問題惡化是偽命題

至於社會上有聲音質疑增加煙草稅或會惡化走私煙情況，更有言論指稅收因此大幅減少，筆者明白市民在現行經濟情況下會對政府收入關注，但以誇大走私煙情況來否定控煙其實是煙草業的一貫手法，社會對此說法必須慎思明辯。根據海關資料，2024年檢獲私煙總值因煙價上調而增加，但檢獲私煙數目沒有增加反而輕微減少，私煙情況有否真的惡化未必可下定論。政府需要作深入研究，從而作出針對性措施，若稅收減少是吸煙人數或吸煙數量減少所致，政府則需加強戒煙服務，以進一步減低吸煙率及提升市民健康。筆者認為目前政府在「控煙十招」中全盤加強控煙措施同時打擊走私煙的方向正確、有效。

亦有人擔憂，電子煙及加熱煙在部分地區流行，認為「控煙十招」全面禁止另類吸煙產品，可能會令使用電子煙的國際旅客對香港卻步，建議政府應放寬對另類吸煙產品的入口管制。但我亦留意到，早前已有旅遊界學者及商界代表以實例澄清，加強控煙政策並不會對旅客來港的意願構成影響。事實上，電子煙在部分沒有受禁制的地區變得相當流行，尤其已成為青少年最主要的吸煙入門途徑，其使用率較成年人更高。香港政府2022年參考國際經驗後發現，若僅透過規管而非全面禁止，難以有效遏止電子煙害在青少年中蔓延。正因如此，政府最終果斷全面禁止另類吸煙產品進口及銷售，令到香港無論成人和學生使用另類煙比率較禁令前稍為下跌；同時透過加強其他控煙措施例如增加煙草稅，令吸捲煙的比率亦有下降。

數據說真相 完善電子煙禁令正當其時

政府當初未有禁止管有另類煙作自用的原意，是了解到有些市民需要時間消耗相關產品。現時，另類煙入口、銷售等禁令生效已三年，筆者相信大部分在三年前購入的另類煙經已消耗，加上電子煙和加熱煙使用率維持相當低水平，分別只有0.2%及0.1%，所以筆者支持政府進一步禁止管有和自用另類煙，令法例變得更完整，對公眾健康更有保障。

過往每當政府建議推出更嚴格的控煙政策時，總會遭遇各種質疑聲浪，但歷史數據總能給予最有力的回應。以2022年電子煙進口和銷售禁令為例，當時有人預言這將導致傳統捲煙消費反彈，然而政府統計處的數字卻顯示，2023年無論是傳統煙民還是電子煙用戶的比例，都比禁令前的2021年明顯下降。同樣地，2007年的室內禁煙令讓餐飲業最初叫苦連天，擔心生意將受重創，結果短短兩年間行業收益反而大增近三成。

任何政策的推行社會上都有不同意見，但一般而言，政府的政策目標是為市民及社會達致最大利益，而在控煙政策而言視為保障及提升市民健康。健康是市民最大的財富，希望大家在衡量利弊時，應以社會全盤利益作考慮，想清楚社會為煙草付出的代價。

作者陳肇始教授是香港大學基層醫療教研中心總監、前食物及衞生局局長（2017至2022年）。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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