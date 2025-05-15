來稿｜從長和港口交易看貿易戰下關鍵基礎設施的戰略價值

中美貿易戰持續升級，美國對華加徵關稅的衝擊已從商品貿易蔓延至產業鏈佈局，而關鍵基礎設施的掌控權更成為大國博弈的核心。近日長和系出售港口資產予美國黑石牽頭的財團，引發「是否變相削弱中國戰略資產」的質疑。此交易表面是商業行為，實則折射出貿易戰深層邏輯：在西方對華技術封鎖、供應鏈脱鈎的背景下，港口等基礎設施不僅是經濟節點，更是國家安全屏障，豈能輕易讓渡？



美國近年以「國家安全」為由，頻繁干預中資企業對港口、5G等關鍵領域的投資，如阻撓中海油收購優尼科、封禁華為參與基建項目。反觀此次長和出售的港口資產涵蓋巴拿馬運河樞紐，其地緣價值不言而喻。當前全球貿易鏈受關稅戰衝擊，港口作為物流命脈，直接關係一國供應鏈的自主性。若放任外資掌控關鍵節點，無異於將貿易戰主動權拱手讓人。國家近年強調「產業鏈自主可控」，此時出售港口資產顯然與戰略方向背道而馳。

交易恐開危險先例，加劇戰略資產流失

長和此舉可能引發連鎖反應。若此類交易未被審視通過，或釋放錯誤信號，鼓勵其他企業效仿變賣核心資產。典型如TikTok被迫剝離在美業務，實為美國「強制技術轉移」的翻版。同理，港口交易若成常態，中國在拉美、東南亞等「一帶一路」關鍵區域的佈局恐遭侵蝕。更需警惕的是，美國正以「去風險化」之名行「去中國化」之實，而基礎設施正是其遏制中國海外影響力的抓手。

長和稱出售基於「商業考量」，但在貿易戰語境下，企業決策須平衡經濟效益與戰略安全。與其被動批評交易，不如主動引導中資參與競購。例如鼓勵中遠海運等具備國際運營經驗的國企，或粵港澳大灣區產業基金聯合競標，以市場化手段維護資產主導權。此模式既尊重商業規則，亦符合國家「增強產業鏈韌性」的導向，此前中資收購希臘比雷埃夫斯港即為成功範例。

從商戶困境看基礎設施自主的迫切性

近日調研顯示，廣交會商戶對美出口額驟降，供應鏈中斷風險加劇。在此形勢下，中國更需強化對物流樞紐的掌控，而非削弱。例如，中美航線運價波動直接影響商戶利潤，若中國在海外港口布局不足，議價權將進一步流失。政府除提供補貼、拓新興市場外，更應通過主權基金、產融結合等方式，支持中資企業參與全球基建投資，構建抗壓能力更強的貿易網絡。

貿易戰本質是體系性競爭，關鍵基礎設施即「兵家必爭之地」。長和港口交易敲響警鐘：中國須建立戰略資產交易審查機制，明確港口、能源、數據等領域的「負面清單」，同時培育中資國際競購能力。唯有將經濟安全與商業邏輯有機結合，方能在變局中守住戰略底線。

前不久，中央港澳工作辦公室主任夏寶龍在第十個全民國家安全教育日開幕典禮上致辭指出：香港同胞素有愛國愛港優良傳統，希望香港工商界和企業家賡續愛國愛港優良傳統，正確認識自身事業與香港發展、與國家發展的關係，永遠不捨大義、不忘國家利益。

我們相信，港人在大是大非面前，會堅定地與國家站在一起，堅定地站在歷史正確的一邊，展現作為中國人應有的氣節和風骨。

作者黃文莉是九龍城區議員、九龍城區提振地區經濟專責工作小組主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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