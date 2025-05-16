YMCA｜春風化雨，還可以嗎？ 看教師身心健康的困境

來稿作者：葉思雅



近年，學童自殺不斷發生，正當大家束手無策之時，日前又傳來教師在校園內輕生的哀號。

在我的輔導工作裡，遇上不少教師跟我分享他們受到焦慮和抑鬱的情緒所困。他們工作量相當之大，根本沒有明確的收工時間。經常要把工作帶回家完成，例如需要批改試卷或備課等。放工後，他們更要留意着WhatsApp，要留意學校有沒有突如其來的工作安排，若未能及時回覆，可能會被怪責失職。假日裡，有教師亦會顧慮學生有沒有學習困難或情緒困擾，會個別透過WhatsApp 去聯絡學生，跟進他們的情況。遇上身體不適，也不敢輕易放病假。不少教師認為，他們的人生只有工作，根本就無法兼顧生活裡其他的責任和角色，沒時間關心家裡人和朋友，更忽略了自己的身心需要。

根據我的觀察，在求助者當中，壓力最大都是位居中層管理的教師，他們在團隊中有領導的角色，但同時又要回應上級的指示。處於夾心階層中，行政工作量多，若未能與上司有良好溝通，得不到足夠的支持，就會容易出現倦怠，甚或壓力爆煲。此外，遇上情緒困擾的教師，多數都非常盡責及懷有教育理想。有教師表示他們面對繁重的行政工作，未能有足夠的時間預備教學，及關懷學生，覺得工作失去真正意義，承受很大的無力感。

教師，為社會培育未來的棟樑，任重道遠。我們必須一起探討，如何創造一個良好的教學環境，讓教師可以有合理的工作量及適當的休息時間，以達至工作和生活平衡（Work-life Balance）。而學校亦需要關注教學團隊合作和團隊氣氛，留意同事之間有沒有良好的溝通，讓同事得到足夠支援及可安心工作。同時，教師亦需要得到精神健康支援及輔導服務，以關懷他們的身心發展。

生命是會影響生命。教師有健康的身心，才有力量培育下一代，春風化雨。但願社會各界都一起關注教師及其他助人工作者的精神健康，讓他們獲得足夠的力量去幫助他人。

作者葉思雅是香港中華基督教青年會輔導組主管、資深心理輔導員、註冊社工。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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