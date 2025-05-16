青協｜守護新生代心靈，精神健康的多元探討

來稿作者：徐小曼



社會對精神健康的關注與日俱增，政府、學校及社會服務機構紛紛推出各項應對方案。香港青年協會「青年研究中心」早前公布的「青年價值觀指標」，其中一項分析指出，青年認為自殺是不可以接受的比率，由2018年的48.8%的低點，上升至2023年63.2%，相信與各界對學童自殺問題的關注，以及防止自殺的公眾教育奏效。綜合多年的主管和前線經驗，筆者冀從另一角度探討新生代的現況，並思考精神健康未來的發展方向。

從小培養情緒管理能力 加強校園危機應對能力

現行情緒教育計劃多集中於中學或高小階段，然而，小三、小四學生已具備一定的理解能力。香港青年協會與香港樹仁大學合作的「賽馬會童心理情計劃」，為小三及小四學生開啟情緒學習之門，成效顯著。當學生明白情緒無分好壞，學會表達與管理情緒時，便能做到固本培元，為抗逆力奠定良好基礎。

當校園發生不幸事件時，教師除需照顧師生情緒，還要針對每個危機作出連串應對措施。近年學校對「情緒危機演習」產生興趣，透過模擬情境，讓校方管理層、訓輔主任、社工、班主任，以至校務處職工和工友進行演練。即使在緊急且混亂的情況下，各人仍能各施其職，迅速啟動危機處理機制，支援相關人士。正如防火演習一樣，情緒危機演習的目的不僅在於熟習流程，更重要是提升校園各持分者對情緒危機的意識，加強日常識別能力，更新社區上相關的資源，建立情緒健康友善的氛圍。

科技助力篩查 培養青年數碼韌性

從近期的自殺個案分析可見，不少當事人既無精神科就診紀錄，亦非社工跟進個案。傳統問卷篩查亦可能因填答偏差而失準。隨著科技發展，人工智能結合生物數據的應用，如心率、壓力、血壓及睡眠等，有望更早識別高風險學生。然而，需謹慎運用相關技術，既要避免標籤效應，亦須注重保障個人私隱。

社交媒體猶如一把雙刃刀，可能加劇青少年的容貌或社交焦慮，因此，但企業可積極培育新生代建立適切的數碼媒體素養，增強他們應對網絡欺凌、網絡次文化及網絡詐騙等風險的抵抗力。

事實上，筆者樂見各界均願意投放資源，透過政策倡議、教育及輔導等項目，推動青年積極應對精神健康；同時也歡迎跨界別協作，讓不同專業人士之間建立合作關係及轉介機制。然而，在這過程中，如何確保受助者的個人資料及私隱得到適當的保障，讓受助者在知情及安全的情況下，轉介到另一專業繼續跟進，仍是一個重要議題。另外，如何平衡專業判斷及受助者的自主權，並建立信任和溝通橋樑，仍有待探討和解決。

作者徐小曼是香港青年協會總幹事。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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