來稿｜《虎毒不》照見母職困境與社會救贖

來稿作者：馮廣榮



在香港電影《虎毒不》以近乎殘酷的寫實手法，將產後抑鬱具象化為一個個日常卻沉重的瞬間：新手媽媽淑貞堅持餵哺母乳卻舉步維艱，夜深人靜獨自站在浴室鏡前，凝視著自己佈滿妊娠紋的腹部和變形的乳頭; 那些只有吸奶器機械的聲響和她空洞的眼神; 乳腺炎發燒仍要照顧哭鬧嬰兒，丈夫側翻身繼續酣睡; 一次次的向人求救卻不得要領等，這些都畫面成為全片最令人窒息的片段。然而，這些被主流社會視為過於陰暗的描寫，卻是許多產後婦女最常出現的真實經歷。

根據2024衞生署的母乳餵哺調查（每兩年一次），全港產科醫院收集得來的數據 ，共有32496名嬰兒於2022年出生。 他們出院時以任何形式餵哺母乳及以全母乳餵哺 的比率，分別為84.7%和15.4%，可見比例並不少。然而，調查也指出母親未能在產後首六個月持續餵哺母乳的頭三位原因︰我沒有足夠母乳、寶寶經常哭鬧（58.3%），工作間的支持不足（12.3%），家庭成員的支持不足（5.7%）。

餵哺母乳的雙重困境：生理痛苦與社會支持

「母乳餵哺，健康人生第一步」相信每位生媽媽都聽過，近年提供餵哺設備的公共育嬰室、母乳餵哺友善工作間亦增加不少。然而，當媽媽的兒身體狀況無法餵哺母乳，或會感到自責和內疚，緊張情緒影響幫助上奶的荷爾蒙分泌，自覺無法盡母親的責任，形成惡性循環，變得焦急，加上照顧初生嬰兒的壓力（如減少休息時間），很易耗盡自己，因而陷入負面思考的漩渦，這些沉默的煎熬，或形成產後抑鬱症。我們習慣於歌頌母愛的光輝，也應正視其背後的鮮血與淚水。

《虎毒不》刻意將主角淑貞設定為職業女性，這個選擇深具社會意義。職業女性在面對母乳困境時，往往陷入更強烈的認知失調。她們擁有足夠的知識理解母乳餵養的重要性，卻發現現實環境處處設限——工作場所沒有哺乳空間、出差時無法定時泵奶、同事對取假期的眼光等。這種理想與現實的割裂，正是許多現代母親心理危機的根源。

2024年平等機會委員會進行一項「在香港『公眾可進出處所』餵哺母乳的研究」中，1000名母乳餵哺婦女進行的面談問卷調查結果顯示，在過去12個月內沒有在公眾地方直接餵哺母乳或集乳的面談問卷被訪者表示其原因包括「在其他地方餵哺母乳或集乳較方便」（65.2%），「這讓她／其他人感到尷尬」（51.5%）及「在公眾地方直接餵哺母乳或集乳被視為不雅的暴露行為」（48.5%），可見媽媽的觀念仍受著社會文化影響。

國際捐贈母乳日的深層呼籲：

香港母乳庫一點一滴守護寶寶

今天（5月19日）是國際捐贈母乳日，正好反思香港的情況。香港母乳庫自一月初起正式投入服務，截至5月16日，已有230多位登記母乳捐贈者，並已收集超過800公升母乳，供應予極早產及患有危疾的初生嬰兒，讓他們獲得最佳營養。目前，已有約90名有臨床需要的嬰兒受惠，成績令人鼓舞。

香港母乳庫正好為有需要的初生嬰兒提供安全和有營養的母乳，期望每年收集約1000公升母乳，讓450至600名早產及患有危疾的初生嬰兒受惠。母乳庫的成立除了是團隊、醫護人員和母嬰健康院同事努力的成果，更重要是媽媽的無私參與，將心比心。這些都是《兒童權利公約》第24條的溫暖實踐——每個兒童都有權享有最高標準的健康。對於早產兒和病童來說，母乳不僅是營養源，更是救命藥。

從銀幕到現實：每個人都可以是改變的起點

要讓更多母親免於《虎毒不》中的絕望處境，除了《母乳餵哺政策》，「母乳餵哺，健康人生第一步」，要實現這個目標需要全社會的參與。在母乳餵哺調查中，約三分之二的被訪者67.3%）表示在母乳餵哺旅程中，丈夫提供了最大的支持。焦點小組討論的母乳餵哺婦女也反映，她們感受到來自主管和同事的壓力和對她們的需要缺乏理解。改變始於日常，一個友善的微笑或一句「需要幫忙嗎？」，都可能成為困境中母親的救命稻草。當我們願意正視問題、分擔責任時，那些在電影中令人窒息的母職困境，才能現實中獲得溫柔的解方。

作者馮廣榮是香港中文大學社工系講師、美國死亡教育及輔導學會認可死亡學院士。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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