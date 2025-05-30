張美雄｜建設中華文化生命體，香港年輕人豈能缺席？

近日，筆者十分榮幸獲邀出席「文化強國高峰論壇」，與全國各地文化界朋友互相交流學習。期間，中共中央政治局委員、中宣部部長李書磊，中共中央政治局委員、廣東省委書記黃坤明出席並發表講話，而大會也邀請了多名重量級嘉賓作精彩分享，讓我對國家文化建設的成就有了更深層次的理解。我認為，推動中華文化發展是每個中國人的使命，香港作為中華文化的重要窗口，在這方面更是扮演著關鍵角色。我們既要做好對外推廣工作，也要讓更多年輕人愛上中華優秀傳統文化，培育他們成為傳承中華文化的生力軍。



論壇其中一位分享嘉賓是中國社會科學院哲學研究所所長張志強，他在論壇上闡釋了「文化生命體」概念，指出文化如同生命體，中華文明之所以能歷經數千年、屢遭磨難而歷久不衰，正因每代人的創新精神和堅毅意志。近年，中華文化受到國內外年輕一代追捧成為熱潮，如漢服、中國武術、中醫等，逐漸成為年輕人的新寵。內地年輕人也積極在商業領域投入中華文化，為國家文化產業帶來大量創新，創作出例如大熱動畫電影《哪吒之魔童降世》、遊戲《黑神話：悟空》等兼具中華文化特色與國際視野的作品，令中華文化生命體在當代煥發新生。相較之下，香港年輕一代在中華文化傳承與創新方面，似乎仍有進一步探索與發展的空間。

吸引香港年輕人參與，要解決兩大困難

香港憑藉「一國兩制」的獨特制度和多元文化優勢，能夠有效聯通中外社會，在中華文化對外推廣中發揮東西文化交匯的橋樑作用。然而，當前在吸引香港年輕人參與中華文化推廣方面，也面臨兩大挑戰：一是本港文化產業發展空間有限；二是部分香港年輕人對中華文化的內涵體會不深。這兩者分別涉及年輕人在行業上的現實制約與文化底蘊培育等深層次問題。

針對產業發展空間有限，香港應積極推動粵港澳大灣區文化資源的深度融合與「數字化」轉型，建立跨境數據共享平台，拓展香港年輕人的發展空間，充分釋放大灣區的協同效應。具體而言，特區政府可重點發展與國際接軌的商業模式，構建國際化的IP銷售網絡，打造中華文化IP孵化基地。通過整合粵港澳大灣區年輕人的創意資源與內地從業者的文化底蘊，共同推動文創產業發展，合作開發更多承載中華文化的影視作品，從而提升國家文化的國際影響力。

在硬件配套方面，香港可充分發揮M+博物館、香港故宮文化博物館及西九文化區等世界級藝術場館的優勢，結合「盛事經濟」政策，舉辦以中國傳統文化為主題的節慶、藝術巡展等活動。同時，港府應推動加強與海外創作者的跨文化合作，為中國文化走出去。這樣不僅能為年輕人搭建面向國際的展示平台，還能幫他們在文化產業找到更多發展出路，比如做市場推廣、展覽策劃等工作。

至於第二個問題，則涉及香港年輕人的文化底蘊培育，這需要從加強本地中華文化的推廣和教育入手。現時，香港在推廣中華文化的官方媒體和教育內容，偶爾會被批評為過於沉悶，因為整合與革新是必需的。 對此，教育局可將中國歷史科的教學內容，更聚焦於歷史體驗及趣味性專題研習，並安排更多定期的內地交流團與考察活動。同時，可「撮合」本地與內地高等院校及文化藝術團體合作，配合課程需要，以中華文化為主題開展互訪交流；並運用媒體、智庫、地區人士、本地網紅合作，透過互聯網、社交媒體等，將傳統文化帶入更多年輕人視野，激發他們對中華傳統文化的興趣與認同，尋根究底，自然能推動他們未來投身中華文化相關產業的發展。

以身作則，動員年輕人力量建設中華文化生命體

筆者作為熱愛中華文化的區議員，除了提出政策建議，也身體力行推動青年認識文化內涵。早前我團隊舉辦的桂林文化交流團，吸引了近二百名將軍澳居民參與，當中有不少年輕人反映，透過體驗廣西民族文化與文創產業，深刻感受到國家對多元文化的保育，增強了文化自信。這種實地交流，正是打破中國不同民族之間的隔閡、深化認同的關鍵。

反觀美國近期收緊中國留學生簽證，與中華文化兼容並蓄的傳統形成鮮明對比。唐宋時期，中國正因開放包容，吸引東亞學子來華交流，豐富文化內涵；今日香港也應把握機遇，應以學術開放的態度吸納受美國政策影響的優秀留學生，並培養本地大學、大專生擔任文化推廣大使，促進中外青年交流，從學術層面強化香港的文化窗口角色。

我深信，透過深化內地交流、拓展國際教育合作，並善用香港的國際化平台，既能為青年開創文化創意發展空間，更能讓中華文化生命體在創新中傳承，展現時代活力。唯有凝聚年輕世代的力量，才能真正講好中國故事，讓中華文化自信薪火相傳。

作者張美雄是西貢區議員、大灣區青年企業家協會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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