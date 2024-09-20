仲點論政｜文化尋根　非常重要

來稿作者：劉仲恒



植物沒有根便無法立地而生，四處漂泊而無歸宿可言，相當可悲。人自然也是一樣，我們每個人都有自己的根源，而中國人特別注重慎終追遠，經常尋根祭祖。我們把自己叫做炎黃子孫，黃帝就成了我們共同的始祖。前往位於陝西省黃陵縣城北、號稱「天下第一陵」黃帝陵拜祭的人很多，在今年春節的一個星期裡，黄帝陵景區就累計接待了超過25萬人次的遊客。

在這快速變化和發展的世界中，我們很容易被新趨勢、科技和生活方式影響。擁抱進步和變化固然重要，但與自身的根源保持緊密聯繫也有著同樣的價值。不久前，國家主席習近平去了陝西省寶雞市考察調研，特地前往寶雞青銅器博物院和天水市的伏羲廟，在了解推動文化遺產保護傳承的情況之外，也強調注重文化根源的重要性。

尋根問祖之所以重要，就是可以為人們建立和保持強烈的認同感。我們的根源包括文化背景、家族傳統和個人歷史，沒有了這些，碰上別人問我們是誰和來自哪裡，可能我們都無法回答。文化根源為我們提供了豐富的傳統、習俗和價值觀，這些在建構我們身份的過程中起著非常重要的作用。我們用中文說話，用筷子吃飯，這些都是我們成為中國人的因素。更重要的是，這身份建構和文化認同是可以傳承的。我們通過與自己的文化傳統保持聯繫，子女看在眼裡就會耳濡目染，自然而然這些文化傳統就可以傳承給後代，並為他們培養歸屬感。

每個文化都來自不同的歷史，因此擁有獨特的傳統、故事和智慧。從方言方面便可以看見，如果文化傳統要代代相傳，我們就必須堅持保護和延續我們承受過來的文化遺產。我們這一代不盡力，傳統就會斷，就像很多人家裡長輩會說鄉下方言，但如果我們不說，那傳統就會斷絕。自己不傳承文化卻希望子女輩做到，那是不實際的奢望。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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