來稿｜推動產融深度融合　穩定幣與低空經濟的協同創新視角

來稿作者：孫嘉來、于承忠



全球數字經濟與產業升級浪潮加速推進，金融創新與實體經濟的深度融合已成為推動經濟高質量發展的核心引擎。作為國際金融中心與創新樞紐，香港在穩定幣監管政策和低空經濟發展領域均展現出前瞻性佈局，分別構建了完善的監管體系和支持新興產業的政策環境。儘管目前香港政府尚未將穩定幣政策與低空經濟直接關聯，但基於產業發展趨勢和金融創新需求，二者的協同融合蘊含廣闊戰略空間，值得業界與政策制定者深入探討與積極佈局。

香港穩定幣政策的戰略定位與制度創新

2025年5月，香港立法會通過《穩定幣條例草案》，確立了法幣穩定幣發行人的發牌制度，完善了虛擬資產監管框架。該條例堅持「相同活動、相同風險、相同監管」原則，強調風險導向，保障穩定幣市場的健康有序發展。

條例要求發行人具備充足且高流動性的儲備資產，建立完善的風險管理和客戶資產隔離機制，切實維護投資者權益及貨幣政策的有效傳導。監管範圍涵蓋在香港及境外發行、面向香港市場推廣的法幣掛鈎穩定幣，體現了對跨境資本流動、反洗錢及金融穩定的全球監管視野。

此項制度創新為香港數字資產市場注入了規範性與信任基礎，同時為金融科技創新提供了堅實的制度保障，進一步鞏固香港作為國際數字金融樞紐的領先地位。香港金融管理局（HKMA）通過穩定幣發行人監管沙盒，積極推動創新業務模式的測試與落地，彰顯監管與創新並重的務實態度。

低空經濟：新興產業的戰略突破口與政策推動

低空經濟涵蓋無人機物流、城市空中交通、應急救援及空中旅遊等多元應用，正成為現代服務業與智能製造業融合發展的新引擎。香港政府高度重視低空經濟發展，設立「監管沙盒」試點項目，成立專責工作組，推動跨部門協作及大灣區區域聯動，致力於突破空域管理、法規更新和基礎設施建設等關鍵瓶頸。

香港獨特的地理優勢、高端物流需求及科研實力，為低空經濟發展提供了堅實基礎。尤其在設備研發、基礎設施建設及運營管理方面，低空經濟對資本的依賴顯著，傳統融資模式難以滿足其快速增長的多樣化資金需求，亟需創新金融工具和高效資金流轉機制的支持。

潛在產融結合：金融賦能實體經濟的創新路徑

目前，香港政府尚未將穩定幣政策與低空經濟發展直接結合，但從金融創新賦能實體經濟的視角來看，穩定幣具備成為低空經濟資金流轉與融資工具的巨大潛力。

穩定幣作為價值錨定、基於區塊鏈的數字貨幣，具備高流動性、跨境結算便捷、交易成本低廉等優勢，能夠有效緩解低空經濟在資金跨境流轉、供應鏈融資及資產證券化中的痛點。借助穩定幣，低空經濟相關企業可實現更高效的支付結算與融資安排，降低交易風險與運營成本。

此外，香港穩定幣監管制度的合規性與透明度增強了市場信心，有助於吸引更多優質資本和戰略投資流入低空經濟領域。結合政府推動的低空經濟「監管沙盒」及跨境合作機制，二者在技術創新、風險管理及商業模式創新方面具備顯著的協同發展潛力。

探索新範式，打造數字經濟與實體產業融合高地

展望未來，香港在穩定幣監管與低空經濟發展上的政策基礎為二者深度融合創造了良好條件。通過政策引導與市場機制的有機結合，香港有望探索數字金融與實體產業融合的新範式，推動金融服務實體經濟邁向更高水平。

這種產融結合不僅有助於低空經濟實現技術突破與規模化發展，也將為香港經濟轉型升級注入強勁動力，提升其在全球產業鏈與價值鏈中的競爭力。同時，穩定幣的跨境結算優勢將進一步強化香港作為國際資本流動樞紐及數字金融創新中心的地位。

未來，香港可充分發揮國際金融中心優勢，積極推動數字資產與新興產業的融合創新，打造開放、包容且高效的數字經濟生態體系，助力經濟邁向更加創新、可持續和全球領先的未來。

香港政府在穩定幣監管與低空經濟發展領域各自取得重要進展，形成堅實政策基礎。儘管目前尚無官方將兩者直接關聯，但基於產業發展趨勢與金融創新需求，穩定幣與低空經濟的產融結合具備顯著戰略意義與發展潛力。業界與政策制定者應積極探索兩者協同發展的創新路徑，推動香港在數字經濟時代持續引領全球金融與實體產業融合的潮流。

作者孫嘉來博士是澳洲資深註冊會計師，于承忠博士是香港理工大學專業及持續教育學院的客席講師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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