低空經濟終於起飛　無人機將多遠多快？

大家有沒有想過，將來叫外賣不用等車手送到樓下，而是無人機直接飛到你窗口？又或者住在離島的市民不用圍着船期而轉，買藥直接空投到手？政府星期四（3月20日）公布低空經濟「監管沙盒」首批試點項目名單，項目內容涵蓋緊急救援、物流配送、維修和安全檢查、監測、低空基建設施等多個領域及不同應用場景。視乎首批試點項目的推行情況，當局將準備和決定第二輪申請的時間和詳情。



政府今次收到72份申請，最後選了38個試點項目，涉及企業、大學和政府部門。例如有人工智能初創用無人機幫房協檢查大廈外牆；中電用小型無人機檢查輸電塔同架空電纜，效率提升近四倍；一間內地外賣平台計劃在科學園和馬鞍山公園之間開航線；有送貨平台同科技公司聯手，用無人機送藥物、文件到離島。

由去年《施政報告》宣布成立經發展低空經濟工作組，11月起接受試點項目申請，到現在公布名單，下個月將可以看見無人機在天上飛來飛去，以香港政府以往的效率而言，速度算是可以接受。然而香港地形多山、環海，出動無人機進行1000米以下空域的經濟活動，本來正好克服地理限制，就連無人機龍頭生產商大疆也可以說是孕育於香港科大。內地城市如深圳和廣州發展已經日漸成熟，海外如美國聖地亞哥和波士頓也出了一些領先無人機公司，現在終於起飛的香港將會飛多快、飛多遠，仍要時間觀望。

以深圳為例，他們前年貨運無人機飛行已經高達60萬次，今年將建1000條航線和1000個起降平台，還有低空載人飛行器公司Lilium設立中國總部，可謂氣勢如虹。廣州也計劃了在2027年建成100個垂直起降港，12個應用場景包括物流、救援、旅遊等，目標明確。新加坡民航局計劃開發全球首個無人機交通管理系統（UTMS），韓國首爾打算2030年實現城市空中交通商業化，杜拜最早可能於2026年推出飛行的士服務。

飛行需要航線 發展需要藍圖

香港38個試點項目雖然是不錯的起步，但要追上進度肯定遠遠未到。從深圳和廣州的起降平台大計可見，低空經濟要飛得遠、飛得快，少不了基建規劃和政策配套。又例如美國聯邦航空總署規範清晰、不礙創新，香港現有摸着石頭過河的監管框架，對企業而言會否是冗長的程序？再者，低空經濟需要強大的生態系統和政府支持。我們可以如何加強與大灣區甚至海外聯手，吸引國際合作？香港的大學和企業在產學研方面是否緊密？可幸的是科大矢言建立低空經濟生態圈，參與形成萬億元級的低空經濟市場，我們在38個試點項目之後，應該飛得更遠、更快。

舉例來說，我們什麼時候可以建成50個起降點？參考深圳的規模，香港可以在科學園、離島甚至九龍東等地方設點，逐步擴展到100個，打造低空交通網。在貨運無人機飛行次數方面，一年10萬次是否合理的發展目標？當內地已經走到空中出租車的階段，我們會否考慮在中期目標，可以於維港兩岸試行無人機載客航線，讓無處不旅遊飛上半空？低空經濟需要不少專業人才，香港會否培訓無人機駕駛、工程專家，以至吸引國際企業落戶？長遠而言，我們會否發展完整的低空經濟產業鏈，成為亞太地區低空經濟標準制定和認證中心？

飛行需要航線，發展低空經濟同樣需要藍圖。「監管沙盒」作為第一步，社會和業界最需要知道的是下一步，以及中途站、終點站。須知道低空經濟不只可以提升商業效率和城市管理，為市民帶來更便利的智慧生活，而且本身就是新質生產力的一種，可以成為推動經濟增長的重要引擎。無人機承載的除了是貨物，更是對香港發展的一部分期許。