地球之友｜2025世界環境日：終結塑膠污染

來稿作者：洪藹誠



6月5日是世界環境日。今年，世界環境日響應由聯合國環境規劃署主導的 #BeatPlasticPollution（對抗塑膠污染）運動，致力於終結塑膠污染。箇中原因也不難理解，每年約有1,900至2,300萬噸塑膠廢物排入湖泊、河流及海洋，甚至破壞了最原始的生態環境。

最近，澳洲沿岸的一個小型生態保護區──豪勳爵島（Lord Howe Island）就發生了一個典型案例。科學家在研究當地野生動物時發現，當地海鳥體內竞含有數百件塑膠碎片。研究團隊甚至發現了極端個例，一隻海鳥體内的塑膠重量竟然佔其體重近五分之一。這些鳥類體內充滿塑膠，按壓其腹部時會發出清晰的碎裂聲。

塑膠污染不僅影響野生動物，還已經滲入我們的食物鏈當中。研究發現，微塑膠會干擾植物和藻類的光合作用，預計每年導致數億噸農作物和海產品的產量損失。另一項研究表明，無論是商店購買或是漁船直接捕撈的新鮮海產品，幾乎所有種類都已被微塑膠污染。如今，我們身體的幾乎每個部位都可以檢測到塑膠的存在。

聯合國於2023年發表的一份報告估算，塑膠污染對環境和社會的影響每年將造成3,000至6,000億美元的損失。若不加以控制，到2060年，全球塑膠廢物總量將增長至逾10億噸，較目前增加三倍。儘管塑膠爲我們帶來便利，其對環境污染、生物多樣性喪失及氣候變化的負面影響，已徹底抵消所有效益（約98%的原生塑膠來自化石燃料）。

塑膠行業散播的謊言進一步加劇了這場危機：他們聲稱可以透過回收來解決塑膠廢物問題。事實上，全球有超過90%的塑膠廢物並沒有被回收利用。業界現在被指控利用「先進回收」（過去被稱為化學回收）來維持塑膠生產，同時分散社會對真正解決方案的注意力。

不過，也有好消息：來自175個國家的代表將於今年8月在瑞士日内瓦召開最後一輪會談，以制定具法律約束力的全球塑膠條約。全球逐漸達成共識，我們不僅需要減少塑膠生產，還須加強對塑膠中所使用化學物質的管控。然而，談判仍面臨著化石燃料、塑膠和石化行業影響力日益增大的挑戰。上一屆在韓國釜山舉行的會談，正是因為石油國家希望維持現狀，最終陷入膠著局面。

塑膠污染幾乎已滲透到當今世界的每個角落。我們每天飲用的水、進食的食物，甚至呼吸的空氣，都可能含有微塑膠。令人遺憾的是，香港政府在面對這個日益嚴重的危機時卻未夠積極，至今仍未落實第二階段即棄塑膠產品管制的具體時間表。

2025年世界環境日來到一個重要時刻；各國必須擺脫化石燃料的利益糾葛，制定一項能夠保護生態系統和人類健康的全球塑膠條約。唯有透過減少塑膠生產，並讓生產商對塑膠的真正成本負起更大的責任，才能為下一代締造可持續的未來。

作者洪藹誠博士是香港地球之友行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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