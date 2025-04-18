地球之友｜借鏡新加坡以減少包裝廢物

來稿作者：洪藹誠博士



與許多城市一樣，香港在包裝廢物管理方面面臨著重大挑戰。由於人口稠密且高度依賴進口商品，香港產生大量包裝廢物，其中大部分最終會被棄置於堆填區。根據環保署的數據，包裝物料在都市固體廢物中佔有相當大的比重。本港對一次性包裝的依賴，加上有限的回收基礎設施，進一步加劇了堆填區飽和及環境惡化的問題。儘管政府已嘗試透過自願性措施和回收計劃來應對不斷增加的包裝廢物，然而這些舉措往往缺乏推動系統性變革所需的監管力度。

新加坡或許能為這個長期困擾本港的問題提供解決方法。這個同樣人口密集且資源有限的國家，根據《資源可持續性法案》制定了「強制性包裝報告框架」（MPR），以促使企業承擔責任並鼓勵減廢。該框架要求企業強制報告其包裝數據，並提交3R（即減少、重用和回收）計劃。香港可從中汲取寶貴經驗，加快減廢進程。

根據MPR，年營業額超過1,000萬新加坡元的企業必須報告其包裝數據，包括包裝物料的類型（如塑膠、紙、金屬、玻璃）以及包裝形式（如瓶子、手提袋）的細節和重量。當中一大關鍵特點是，企業須概述減少包裝、提高可回收性和推廣使用回收物料的具體措施。同時，企業還需設定關鍵績效指標，並每年報告進度。

為此，香港可制定類似的包裝廢物法規，明確界定企業的法律責任及違規罰則。同時，當局應鼓勵企業採用可持續的實踐方案，例如優化包裝設計、設立回收計劃等。透過將相關法規與國際最佳實踐接軌，香港有望在可持續廢物管理領域中發揮領導作用。香港應開發一個集中化的數位平台來進行數據匯報，以簡化合規性並提升透明度。此外，採用分階段的推行方式，例如優先從包裝足跡較大的大型企業著手，將有助於確保順利過渡至新的法規框架。

政府、企業和非政府組織之間的合作，對於提升意識和推廣可持續實踐至關重要。這可以包括舉辦工作坊以提供實用指導、出版最佳實踐指南，以及開展公眾教育項目，鼓勵消費者減少包裝廢物並支持環保企業。此外，建立緊密的跨界合作網絡，將確保以更協調、更高效的方式推動減廢工作。

香港在推行強制性報告計劃時或會面臨多重挑戰，例如企業的反對、數據收集的困難，以及執法的複雜性。為解決這些問題，政府可考慮提供資助或稅務優惠，以協助企業進行可持續轉型。此外，透過技術支援和培訓，可以幫助企業更有效地遵守報告要求；而設立專責小組則能更有效地監察合規情況，並及時處理不合規問題。

新加坡的MPR提供了一個行之有效的藍圖，通過監管、問責和創新來減少包裝廢物。香港可以參考這個模式，並根據本地需求進行調整，從而加快減廢進程，建設更可持續的未來。憑藉政治意願、業界合作和公眾支持，香港有望革新其廢物管理體系，為實現更清潔、更環保的未來鋪路。

作者洪藹誠博士是香港地球之友行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。 若不適用，恕不通知。