地球之友｜打破綠色英雄迷思：個人與政策同行

來稿作者：洪藹誠



關燈、縮短淋浴時間、進行垃圾分類，這些您可能經常聽到的行動，是我們作為個人能夠為拯救地球所做的事情之一。此外，一些流行的工具，例如生態足跡計算機，可以測量我們日常生活選擇對環境的影響，引導我們成為更環保的公民。

我們經常被灌輸一種觀念：小行動可以成就大偉業。事實上，的確有許多鼓舞人心的故事，展示了簡單的行為如何能帶來正面的影響。這也是一種很好的方式，用來鼓勵孩子從小開始實踐綠色生活。然而，當這種觀念被用來讓我們忽視更大的局勢時，又會帶來什麼後果呢？

澳洲的一項新研究評估了多年來能源市場參與者的文件，發現該國的公司和政策制定者一直在推崇一種「淨零英雄」的敘述，一個消費者蛻變為氣候戰士的故事，通過購買電動汽車、監控電力使用、關閉不必要的電器等方式來對抗氣候變化並拯救地球。他們藉著強調這些小規模的努力，將個人塑造成減排的關鍵角色，進而弱化了對系統性變革的需求。

將責任轉嫁到公民身上的策略並非新鮮事。事實上，去年的《塑膠回收的騙局》報告指控石化和塑膠行業採用相同的手法來處理塑膠廢物回收問題。還記得生態足跡這個概念嗎？它最初由生態學家威廉·里斯 (William Rees) 提出，但後來被石油巨頭BP挪用並推廣，將焦點從系統性問題轉移到個人碳排放上。

如果我們僅專注於個人的小規模行動，就容易忽視政府和企業在通過法規、基礎設施投資和產業改革解決問題方面所扮演的更大角色與能力，從而為失敗埋下伏筆。當我們的行動未能有效解決環境問題，而大企業卻依然無動於衷時，最終會導致失望和冷漠。一個典型的例子是，香港曾因街道清潔工不當處理可回收物的報導曝光，導致公眾對的回收系統的信在十多年來受到嚴重打擊。

這篇文章的重點並非在呼籲大家放棄或停止行動。個人的努力絕對具有價值，它們在更大的解決方案中發揮著重要作用，能夠凝聚公眾的動力與支持，與系統性的變革相輔相成。然而，我們也必須意識到，若缺乏一個致力於開發綠色技術、推動清潔能源、並逐步淘汰化石燃料的框架，僅僅依靠記住關燈，是無法真正解決氣候變化問題的。

香港最近回收率的上升，幾乎完美地說明了這個問題的正反兩面。塑膠回收率倍增，反映出政府結合公眾宣傳和投資建立社區回收網絡的努力，終於取得了成效。然而，深入分析廢物統計數據不難發現，這一增長僅能解決香港產生的塑膠廢物中的一小部分。單靠回收無法取代立法的必要性，例如推行生產者責任制，以有效管控市場上仍然泛濫的各種即棄塑膠產品。

推銷英雄敘事確實很有吸引力。畢竟，誰不喜歡一個人克服巨大困難的精彩故事呢？但現實是，在許多情況下，我們還需要依靠全面的監管和產業改革，才能解決系統性問題。在這趟旅程中，英雄不僅是普通市民，還包括能夠共同帶來真正影響的政府和企業。

作者洪藹誠博士是香港地球之友行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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