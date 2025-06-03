來稿｜減輕患者醫療負擔、鼓勵篩查，共建抗癌雙重戰線

來稿作者：吳樂文



近日醫院管理局完成檢討公營醫療收費改革，包括改革公營醫療資助架構，把調整收費所得額外收入，用於加強支援患嚴重疾病，例如癌症或罕見疾病病人身上，為患者帶來曙光。患上癌症不單是患者一個人的事，整個家庭也要承受精神及經濟的嚴重壓力。長遠而言，當局應從減輕患者財政負擔、及加強篩查兩大方向入手，建立對抗癌症的兩重戰線。

筆者既是肺癌患者，又在醫藥領域工作多年，這雙重身份令我對標靶藥物又愛又恨；一方面明白其功效，了解其價格高昂，與研發成本有直接關係；另一方面又痛恨其「天價」。過往數據顯示，全港自費購藥患者中，三成病友需全額承擔治療費用。最近有媒體就報導一名甲狀腺癌患者個案，其病情及後擴散至淋巴、肺部，醫生指其病情惡化至末期，建議轉食標靶藥，但每月藥費逾二萬元，為其家人帶來沉重經濟壓力。不少個案中，家庭為了支付這些藥費，不得不變賣樓宇等資產，最終甚至含淚放棄治療。當局的改革提出了目前公營醫療一個重要的資助錯配問題，即「小病資助多，大病資助少」，專科門診，75%都是穩定新症；一些大病例如癌症等嚴重疾病，病人卻需支付高昂費用購買藥物。

公立醫院藥物分為「標準藥」及「自費藥」，後者成本較昂貴，包括癌症治療藥等；當中許多新藥雖然有治療潛力，但因為藥費過高而無法普及。今次改革中，醫務衛生局局長盧寵茂教授，展現了迎難而上，透過創新思維打破既有框架的改革勇氣，讓在治療與破產邊緣掙扎的癌症病人家庭，看見了希望。新方案下當局會有更多資源，為《藥物名冊》引入更多有效新藥，同時擴闊資助範圍，讓更多有需要病人受惠。筆者認為當局也可探討，容許一般市民能更靈活調動強積金（MPF）供款額，用作購買指定的自願醫療保險，以未雨籌謀，令市民能靈活地管理個人退休及醫療保障，應付一旦患上危疾的開支。

除了研究資助方法，或許更應從高昂醫療開支的源頭入手，推動更多市民接受定期檢查，即使不幸患上也能盡早發現、避免進入末期，才是治本之道。當局近年在預防方面提出了不少重要措施，例如癌症的篩查。目前港府已資助所有50至75歲、沒有大腸癌徵狀的香港居民，每兩年到私營機構接受一次大腸癌篩查；是否也應考慮擴闊至更多癌症？特別肺癌被稱為「隱形殺手」，初期病徵一般不太明顯，但當患者察覺到持續咳嗽、痰中帶血、氣喘等徴狀時住往已是病情末期，因而成為本港頭號癌症殺手。目前低劑量電腦斷層掃描（LDCT）肺癌檢測技術已發展成熟，若能參考大腸癌篩查計劃，推出資助性的肺癌篩查計劃，可推動更多市民接受檢查，一旦患上也能盡快發現，提高康復或控制病情的機會，避免承受龐大的藥物開支。政府也可制訂措施，為不符資助條件，但有意接受LDCT肺癌篩查人士，提供稅務優惠，或納入自願醫保範圍，以鼓勵更多高危人士積極參與。

與癌症的鬥爭中，當局需要更多革新性的政策，例如今次公營醫療費用改革就看到當局提升市民醫療服務可持續性、惠及更多有需要人士的誠意。希望針對癌症肆虐，未來能有更多減輕患者財政負擔、以及加強預防的措施出台，令癌症不再是令人聞風色變的殺手。

作者吳樂文是肺癌病人關注組召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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