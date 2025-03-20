港股不能只是低谷反彈

「企業對香港證券市場的信心正不斷增強⋯⋯私有化退市對整體市場的影響並不顯著」。正當財經事務及庫務局局長許正宇在立法會會議上如此說，復星旅游文化和檳傑科達這一天從香港主板上私有化退市。連同前兩天的堡獅龍國際和融信服務，三日內四間上市公司完成了退市。當中以Bossini品牌的堡獅龍國際更是早於1993年已經上市，至今接近32年。



在回覆議員質詢的時候，局長強調過去五年私有化退市的公司數量未見上升趨勢，分別為26家、30家、17家和14家和16家，平均每年21家。同期，在港交所新上市的公司數量則為平均每年118家。局長看到的，大概是本港金融市場正在「由治及興」。

從公司的數量上可以這樣說，但從公司的市值來看可能是另一個故事。2024年私有化退市的公司市值高達1226億元，大幅高過同年878億元的新股上市集資額。用平均數來說，退市公司每間大約76億，但新股上司每間只是13億。雖然早幾年私有化總市值的數據未公開，但其影響似乎不宜看輕。

私有化趨勢與低估值壓力

雖然許正宇簡單以一句「公司私有化的原因各有不同」帶過，但正如陳仲尼、黃俊碩、蘇長荣等多名議員不約而同指出，私有化的背後是港股估值低，對大股東形成退市誘因。過去五年，主板上市公司平均市值大約從2020年的218億元降至2023年的136億，去年即使回升也僅在153億水平左右，反映市值縮水或者中小型企業增加。近年多了香港人轉戰所謂「美股七雄」，不是沒有原因。

今年以來恒生指數雖然勁升兩成六，創下三年高位。但即使如此，目前83間恒指成份股中47間市淨率低於2，24間甚至低於1，顯示投資者信心不足。與美國標普500約四倍的平均市淨率差距明顯，低估值容易成為是私有化的驅動力。

例如一家上市公司帳面價值為100元但股價僅30元，即使以溢價五成提出私有化，每股45元的成本仍能為股東帶來超過一倍的無風險回報。而又如果公司由家族或大股東主導，即使持股少於50%，仍具實質控制權，低估值與股權結構可能驅使股東傾向於通過私有化套現，而非長期投資發展。可惜的是雖然議員問及政府可有方法防止大股東濫用私有化機制，局長卻只重申新上市的數量多於私有化退市。

過去五年平均每年118家的新上市公司數量看似不俗，但根據港交所年報，按年數字卻是由2020年的154間減少至2024年的71間，跟2018年和2019年的平均200間難以相提並論。同期主板新股集資額更是從3996億元大幅跌至878億，比起前年的463億慘不忍睹集資額，我們或許可以自詡去年錄得九成升幅，但比起2018年和2019年的平均3000億水平，明顯仍然「未見到家鄉」。

香港雖有韌性 難言重上高峰

市場在低谷後開始反彈，今年首兩個月的平均每日成交金額逾2200億元。然而高利率環境可能持續，壓抑新股集資活動。SHEIN在紐約上市受阻之後，轉往倫敦也不來香港，去年撤回了上市申請的菜鳥又沒有重啟消息。更不用說在特朗普2.0的衝擊下，香港的國際金融中心地位亦面臨考驗，我們甚至多了印度、日本及東南亞市場的競爭對手。

香港作為全球重要的金融中心，過往是碰上天時、地利、人和，卻不代表現在可以一勞永逸。今年以來交投活躍，升幅跑贏其他市場，只是說明了香港仍有幾分韌性。如何提升估值吸引力，激勵成長型企業上市，以至是穩定IPO、改善股權結構等，都值得政府認真看待。我們不但不想香港成為「國際金融中心遺址」，如果日均成交金額可以更上一層樓，達到3000億元以上，每年上千億的印花稅收入甚至可以成為庫動的穩定支持，更勝高地價收入。