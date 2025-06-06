胡曉明｜籃球博彩合法化同時平衡社會關注

賭博是人性的一種，自古以來都存在，隨着科技進步、資訊發達和博彩創新，賭博種類層出不窮，體育博彩也五花百門。許多國家雖有法律規範這些活動，然而不法經營者為迎合投注者需求，提供的非法賭博活動門檻低、機會多，使非法賭博屢禁不止。聯合國早年一份報告估計每年在非法體育博彩市場上的賭注高達1.7萬億美元，實在不容忽視。港人對籃球博彩興趣日濃，2024年本港非法籃球博彩市場收益估計約900億元，較2023年增加165%，但可能只屬冰山一角。鑑於市民對籃球博彩有龐大需求，非法賭博變得更為猖獗，加強執法也難以解決，因此推動籃球博彩合法化確有現實需要，以斷絕不法份子的收入來源，保障香港社會穩定。



香港賽馬會早於1891年接受賽馬投注，隨着賽馬職業化發展及賽事經媒體直播，賭馬成為大眾娛樂，70年代政府先後明文規定賽馬、六合彩合法化，隨後設立場外投注站，加強打擊非法外圍賭博。踏入千禧年，香港破獲非法賭波款額達2.68億元，是1999年的165倍，面對地下賭波問題失控，政府2003年進一步將足球博彩納入規管，向馬會發放足球博彩牌照。同年，馬會的捐款促成政府成立平和基金，為病態賭徒提供治療。

以足球博彩為例，馬會將大部份足球投注轉至合法平台，過去20年繳納了1,160億港元博彩稅，同時審批了的慈善總額達749.2億港元，稅收連同慈善總額超過2024/25財政年度政府的社會福利開支，惠及社會，也證明香港將足球博彩合法化是一個明智決定。

經歷逾百年的磨練，香港已發展出一套行之有效的博彩監管制度，順理成章成為規管籃球博彩制度的範本。香港史上首場具規模的籃球賽於1956年6月17日舉行，由美國領事隊對香港警察隊，香港籃球運動雖較足球稍遲發展，但籃球賽事攻防節奏快，往後數十年在香港籃球總會刻意推動下，優秀的運動員及隊伍相繼湧現，加上電視台直播及報導NBA賽事，讓籃球運動深入民心。其時非法籃球賭博還未見冒起，直至去年，非法籃球賭博漸見嚴重，參與港人估計有43萬，較2023年急增186%，響起警號。

今時今日人們參與非法賭博非常容易，只要有手機隨時隨地都能落注。非法賭博會衍生其他犯罪行為，如高利貸、洗黑錢、詐騙、貪污、暴力追債等，政府需大量人力物力來執法，並增加司法負擔，既蠶食社會資源，也破壞社會安寧。非法賭博資金為避過追查，會透過極隱蔽方式轉移交收，包括虛擬貨幣、境外儲值卡等，危害香港的金融秩序。非法賭博也容易誘發打假波、操控賽事結果等不法行為。非法籃球賭博問題不能視而不見，為此不少地方已推動籃球博彩合法化，包括加拿大、美國、英國、澳州、德國、法國、西班牙等，打擊外圍賭博，亦為庫房創造了可觀稅收，釋放龐大的經濟潛力。

馬會以非牟利作定位，在扣除行政開支及博彩稅後，將收益全數撥入慈善基金，協助香港實行非商業及慈善性質的博彩制度，廣為市民接受。特區政府就籃球博彩，只容許馬會作為唯一合法籃球博彩營運商，實在有必要，能將非法籃球博彩的需求引導至合法、受控及受監管的平台，加強保護參與博彩人士，亦避免多於一個經營者造成惡性競爭，助長賭風。

期望特區政府在推動籃球博彩合法化的同時，要平衡社會對賭博的關注，嚴防未成年人士參與非法賭博，並宣傳非法賭博的禍害，避免問題蔓延。也要為進一步推動香港體育產業發展和慈善公益提供更多資源，照顧市民的需求，也保障公眾利益。

作者胡曉明教授是港區全國人大代表、香港專業及資深行政人員協會前會長。文章標題由編輯所擬，原題為「籃球博彩合法化有現實需要」。內容僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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