狄志遠｜籃球賭博合法化背後的社會代價

近日，政府就籃球博彩合法化展開為期一個月的公眾諮詢，建議參照現行足球博彩的規管框架，授權馬會成為合法營運機構。當局引述數據指，2024年非法籃球博彩規模已達700億至900億元，參與人數更激增至43萬，較去年翻倍。表面上，合法化似乎是規範市場的務實之策，但細究各方數據和國際經驗，卻發現這項政策背後潛藏諸多隱憂。



回望2003年足球博彩合法化的經驗，投注額由最初的160億元飆升至去年度的1,603億元歷史新高，但非法賭博活動不但未見收斂，反而愈趨猖獗。儘管馬會研究指有近半數非法投注者願意轉投合法平台，但這也意味著另一半人仍會持續使用非法渠道。這種「魚目混珠」的現象在國際間屢見不鮮，美國自2018年開放體育博彩後，市場規模在短短五年間便由不足10億美元狂飆至逾千億美元，卻未能有效遏制地下賭博活動。

青少年賭博問題日趨嚴重，更是令社會各界憂慮不已。東華三院平和坊的最新調查結果顯示，六成高中生曾參與外圍賭波，近兩成更在未成年時已經踏上賭途。求助個案比例更由2021年的7.2%飆升至現時的21.1%，反映問題日益嚴重。放眼國際，英國自2005年開放網上體育博彩以來，16至24歲年齡層的問題賭徒比例持續攀升，由2017年的0.9%增至2023年的2.4%。這些數字背後，是無數破碎的青春和家庭。

以籃球賽事的特性而言，其全年無休的賽程安排和年輕人至愛的運動屬性，更容易觸發博彩衝動。東華三院平和坊的數據印證，2022年世界盃期間的求助個案較平日激增七成，足見大型體育賽事與賭博問題的緊密關聯。專家指出，年輕人的大腦發育尚未完全，在觀看刺激賽事時更易產生類似藥物成癮的神經反應，這種生理特質令他們特別容易墮入賭博的深淵。

政府雖然提出多項規管措施，包括禁止未成年人士投注、禁止信用卡支付、限制投注範圍等，但在智能科技發達的今天，這些門檻形同虛設。近年涉及網上賭博的求助個案持續上升，正反映投注方式的便利性已成為誘使年輕人染上賭癮的推手。

從社會成本的角度審視，籃球博彩合法化可能引發連串問題，從個人破產、家庭解體，以至心理健康危機，代價難以估量。政府一直標榜「不鼓勵賭博」的政策立場，但開放更多合法賭博渠道，無疑是自相矛盾的舉措。觀乎英國政府正醞釀收緊博彩廣告和投注限制，正好反映了社會對賭博泛濫的深切憂慮。

若政府真正關注賭博問題和青少年福祉，更應該加強打擊非法賭博的執法力度，並投放更多資源於預防教育和戒賭輔導服務。面對這項攸關社會道德和青年前途的議題，各界必須謹慎權衡其中利弊。從現有數據和國際經驗觀之，籃球博彩合法化背後的社會風險和代價，恐怕遠超出其表面的效益。為了守護下一代的健康成長，政府理應重新審視這項建議的必要性。

作者狄志遠是新思維主席、立法會議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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